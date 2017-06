Trotse Bosz: 'Dortmund hoort bij tien grootste clubs van Europa'

Bosz tekende een tweejarig contract bij de nummer drie van de Bundesliga van afgelopen seizoen. Borussia betaalt een afkoopsom van naar verluidt drie tot vijf miljoen euro voor de trainer aan Ajax.

"Ik ben trots dat ik voor zo'n grote club mag werken. BVB is een zeer grote club, misschien wel een van de grootste tien van Europa", zei Bosz in vloeiend Duits over zijn nieuwe werkgever.

"Van jongs af aan heb ik de Duitse competitie gevolgd op tv. Op mijn 34e heb ik nog het geluk gehad dat ik bij Hansa Rostock in de Bundesliga kon spelen. Het was kort, maar ik vond het super. Samen met Engeland en Spanje heeft Duitsland de grootste competititie ter wereld", vertelde Bosz.

De 53-jarige Apeldoorner verheugt zich op de faciliteiten in Dortmund. "Hier zitten veel jonge spelers en de club speelt goed voetbal. De Gelbe Wand is iets legendarisch", aldus Bosz over de fanatieke supporters van de club. "Dat wil ik graag zelf meemaken."

Ajax

Een verstoorde werkrelatie met assistent-trainers Dennis Bergkamp, Hennie Spijkerman, Carlo l'Ami en Björn Rekelhof zou volgens enkele Nederlandse media hebben meegespeeld in het besluit om Ajax al na één jaar te verlaten.

Sinds de winterstop zou er nauwelijks gecommuniceerd zijn tussen Bosz en assistent Hendrie Krüzen enerzijds en de andere vier assistenten anderzijds. Bosz wenste daar dinsdag niet op in te gaan. "In Nederland wordt veel geschreven, maar ik wil vooruit kijken."

"Ik zit nu bij een superclub. Voor mij gaat het nu om Dortmund, niet om wat er achter mij ligt", aldus Bosz. "Ik heb een leuke tijd gehad bij Ajax. Een grote club in Nederland met goede spelers. In het begin was het lastig, maar daarna hebben we mooie prestaties neergezet."

Dolberg

Een vraag of Bosz spits Kasper Dolberg meeneemt naar Dortmund werd door de trainer weggelachen. "Ja, hij komt gelijk, morgen al." Om serieus te vervolgen: "Nee, we hebben nog helemaal niet over spelers gesproken, daar is het te vroeg voor. Het is niet mijn wens om Dolberg te halen, nee."

Goed gesprek

Dortmund meldde zich pas recent bij Bosz, waarna het snel ging. "Ik heb met algemeen directeur Hans-Joachim Watzke en sportief directeur Michael Zorc gesproken. Het was een goed gesprek van drie uur over van alles."

"Dat heeft me een goed gevoel gegeven. Ik denk dat ik hier heel goed kan werken", vertelde Bosz. "Dat was voor mij erg belangrijk."

Op 7 juli zal Bosz zijn eerste training in Duitsland leiden. Hij neemt assistent Krüzen mee. Mogelijk mag de oud-trainer van onder meer Heracles Almelo en Vitesse nog een tweede assistent aanstellen.