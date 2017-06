FC Utrecht haalt Deens international Makienok

De 26-jarige Makienok ondertekent in Utrecht een contract voor drie seizoenen. Hij heeft zes interlands voor Denemarken achter zijn naam staan.

"Wij zijn zeer content met zijn komst. Hij is een balvaste en sterke spits die als aanspeelpunt niet over het hoofd te zien is. Hij heeft bovendien tijdens zijn loopbaan meerdere keren bewezen een neus voor de goal te hebben'', liet technisch manager en hoofdtrainer Erik ten Hag dinsdag weten.

Makienok maakte van 2012 tot en met 2015 indruk in de Deense SuperLiga. Bij Bröndby IF kwam hij 35 keer tot scoren in 74 wedstrijden.

Dat leverde hem in 2014 een overgang op naar Palermo, dat hem achtereenvolgens uitleende aan de Engelse clubs Charlton Athletic en Preston North End FC.

Makienok is in Utrecht de opvolger van Sebastien Haller, die naar Eintracht Frankfurt vertrok. Eerder werd al spits Cyriel Dessers van NAC Breda overgenomen.