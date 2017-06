Aanvoerder Klaassen vindt vertrek van Bosz bij Ajax zonde

"Dit is jammer. We hebben een leuk en mooi jaar gehad. We zijn als team heel erg gegroeid en dan is het zonde dat de trainer daarin wegvalt", aldus Klaassen dinsdag bij aankomst in hotel Huis ter Duin in Noordwijk tegen FOX Sports.

De 24-jarige middenvelder werd maandag door Bosz persoonlijk op de hoogte gebracht van het nieuws. "Hij zei tegen me dat hij dinsdag zou gaan tekenen bij Dortmund. Hij wilde mij dat zelf vertellen."

Onder meer De Telegraaf en VI schreven dinsdagochtend dat ruzie binnen de technische staf één van de redenen is dat Bosz Ajax na één seizoen alweer achter zich laat.

"Er zijn weleens wat dingetjes binnen een team en bij ons gebeurde er onderling ook weleens wat", gaf Klaassen te kennen.

"Uiteindelijk heeft dit dan geleid tot het vertrek van de trainer. Ik weet niet of dat de oorzaak is. Dat lees je nu overal. Ik heb geen contact gehad met bijvoorbeeld Edwin van der Sar (algemeen directeur, red.). Ik kan nu wel wat gaan roepen, maar ik weet ook niet alles."

Directie

Klaassen vond het niet nodig om de afgelopen dagen bij de directie aan te kloppen. "De club weet wel hoe de spelers erin staan. Zij wisten dat wij deze trainer fijn vonden, maar uiteindelijk moet iedereen het daarmee eens zijn en dat was dus niet zo."

De veertienvoudig international weet nog altijd niet waar zijn eigen toekomst ligt. "Maar het is niet zo dat ik nu ook per se wil vertrekken. Ik ga alles voor mezelf de komende tijd op een rijtje zetten. Ik heb nog geen knoop doorgehakt. Ik zie het wel."

Klaassen heeft ook "geen idee" wie de opvolger van Bosz moet worden. "Het is allemaal zo kort dag. Mijn eerste gedachte was niet toen ik het nieuws hoorde wie nu de nieuwe trainer moet worden. We zien straks wel wie er voor de groep staat. Ik weet zeker dat het wel weer goed komt."