Nieuwe bondscoach Advocaat jaagt tegen Luxemburg op primeur in deze eeuw

Frank Rijkaard was in oktober 1998 (2-0 tegen Peru) de laatste bondscoach die debuteerde met een overwinning. Louis van Gaal (2000: 2-2 tegen Ierland) lukte het niet, waarna Advocaat zijn vorige termijn als bondscoach in 2002 begon met een 1-1 gelijkspel in een oefenduel met Engeland.

Ook Marco van Basten (2004: 2-2 tegen Zweden) en Bert van Marwijk (2008: 1-1 tegen Rusland) startten bij Oranje met een remise.

In zijn tweede periode als bondscoach begon Louis van Gaal in 2012 met een 4-2 nederlaag bij België. Ook Hiddink begon zijn tweede termijn met verlies (2-0 tegen Italië in 2014).

Danny Blind ging in 2015 in zijn eerste interland als bondscoach met 0-1 onderuit tegen IJsland en ook interim-bondscoach Fred Grim kende een valse start. Onder zijn leiding verloor Oranje met 1-2 van Italië.

Zegereeks

Op basis van de historie is de kans groot dat Oranje met Advocaat eindelijk weer een bondscoach heeft die met een overwinning begint. Nederland heeft namelijk sinds 1963 altijd van Luxemburg gewonnen.

Evenals tegen Hongarije en Cyprus heeft Oranje nu een zegereeks van negen wedstrijden tegen de Luxemburgers. Als daar vrijdag een tiende zege op rij bij komt, betekent dat een record.

Bovendien lijkt het voor Advocaat en Oranje een groot voordeel dat er in De Kuip gespeeld wordt. Nederland verloor namelijk al zeventien jaar niet in het stadion van Feyenoord, nadat Portugal in oktober 2000 met 0-2 te sterk was.

Het laatste gelijkspel in De Kuip was tien jaar terug: 0-0 tegen Roemenië. Tegen Luxemburg kan Nederland daardoor voor de veertiende keer op rij winnen op Rotterdams grondgebied.

Nederland tegen Luxemburg begint vrijdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Poolse arbiter Bartosz Frankowski.