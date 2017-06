Arsenal neemt Kolasinac transfervrij over van Schalke 04

Arsenal zegt op haar eigen website dat Kolasinac een "contract voor de lange termijn" heeft getekend in het Emirates Stadium.

Kolasinac maakte in het afgelopen seizoen de nodige indruk bij Schalke. In de met 3-2 gewonnen return tegen Ajax in de kwartfinales van de Europa League was de Duitser nog goed voor twee assists.

Kolasinac speelde in totaal 94 competitieduels voor Schalke. Hij maakte in september 2012 zijn debuut in de hoofdmacht van 'Die Königsblauen'.

Bosnië-Herzegovina

De robuuste verdediger vertegenwoordigde de jeugdelftallen van Duitsland, maar koos voor een interlandloopbaan bij Bosnië-Herzegovina, het geboorteland van zijn ouders.

Kolasinac is de eerste aankoop van Arsenal voor volgend seizoen. De verwachting is dat manager Arsène Wenger deze zomer nog veel meer spelers mag verwelkomen in Londen.

Arsenal eindigde afgelopen seizoen op een teleurstellende vijfde plaats in de Premier League, waardoor 'The Gunners' voor het eerst in twintig jaar niet te bewonderen zullen zijn in de Champions League.