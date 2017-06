'Bij Ajax staat mooi voetbal voorop, in Duitsland gaat het alleen om punten'

Volgens de coach van Tweede Bundesligaclub VfL Bochum zijn de verschillen tussen Ajax en Dortmund groot. "Bij Ajax staat mooi voetbal spelen voorop. In Duitsland gaat het alleen om de punten", aldus Verbeek tegen NUsport.

In 2012 werd Dortmund voor het laatst landskampioen. "Dat vinden ze bij die club te lang geleden", laat Verbeek weten.

"De doelstellingen van Borussia zijn niet mis: overwinteren in de Champions League, meedoen om de landstitel in Duitsland en ver komen in de beker. Maar de club beschikt over genoeg geld, dus die doelstellingen zijn terecht."

Bayern München werd vijf jaar op rij kampioen van Duitsland. "Maar die hegemonie kan doorbroken worden", meent Verbeek. "Arjen Robben en Franck Ribery worden weer een jaartje ouder en Xabi Alonso en Philipp Lahm zijn gestopt. Het is een uitdaging om Bayern van de troon te stoten, maar het gaat een keer gebeuren."

"Het zal belangrijk worden of Pierre-Emerick Aubameyang bij Dortmund blijft", stelt Verbeek. "Hij was afgelopen seizoen met 31 goals enorm waardevol en staat in de belangstelling van enkele grote clubs."

Bestuur

Verbeek, die in 2008 trainer was van Feyenoord onder technisch directeur Bosz, denkt dat zijn collega vooral moet zorgen dat hij goed ligt bij het bestuur. "Zijn voorganger Thomas Tuchel is weggestuurd na onenigheid met de directie. Deze week heeft Dortmund terwijl het zonder trainer zat twee spelers (Dan-Axel Zagadou en Maximilian Philipp, red.) aangetrokken. Dat geeft wel aan dat je als trainer niet veel inspraak hebt over het aankoopbeleid."

"Dortmund is een club met een heel groot umfeld waar allerlei krachtenvelden spelen. Pers, scouting, sponsors en supporters hebben allemaal hun mening klaar. Het is belangrijk om goede afspraken te maken met de clubleiding."

Afgelopen seizoen kende Bosz een moeizame opstartperiode bij Ajax, waarna het elftal na de winterstop wel veel indruk maakte in enkele spectaculaire wedstrijden.

"Maar vergeet niet dat ze bijvoorbeeld tegen Excelsior en FC Groningen ook slechte wedstrijden hebben gespeeld. Wat vooral blijft hangen zijn de Europese wedstrijden", zegt Verbeek.

In die duels kwam Bosz op de radar bij Dortmund. "Vooral de 2-0 thuiszege op Schalke 04 heeft hier in de Ruhrpott veel indruk gemaakt", aldus Verbeek, die bij Bochum op twintig kilometer afstand van Dortmund werkt. "Juist in die periode begon het voor het eerst te rommelen rondom Tuchel. In de wedstrijden tussen Ajax en Olympique Lyon is Bosz vervolgens met argusogen gevolgd en dat is gunstig voor hem uitgevallen."

Opvolging

Ajax begint over drie weken alweer aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Eind juli spelen de Amsterdammers in de voorronde van de Champions League. Daarom zal de club haast maken met de opvolging van Bosz.

"Ze mogen me bellen hoor, geen probleem", laat Verbeek weten. "Ajax is een mooie club en ik voel me er zeker niet te groot voor."

Onder anderen Roger Schmidt, Jaap Stam, Clarence Seedorf en Erik ten Hag worden in de pers genoemd. "Er gaan allerlei namen rond, maar ik geloof daar niet zo in", zegt Verbeek. "Marc Overmars (directeur voetbalzaken, red.) heeft zijn lijstje vast al klaar."

"Ajax zal sowieso bij een Nederlandse trainer uitkomen, omdat het heel belangrijk is om 4-3-3 te spelen. Louis van Gaal zie ik het niet doen en Henk ten Cate heeft al gezegd dat hij geen interesse heeft. En Ten Hag is een totaal ander type trainer dan Bosz. Die speelt bij FC Utrecht vaak met drie verdedigers en vijf middenvelders."