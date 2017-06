Trainer Peter Bosz van Ajax naar Borussia Dortmund

Bosz wordt rond 14.30 uur gepresenteerd in Dortmund. Afgelopen weekend zijn Ajax en Borussia Dortmund het eens geworden over de afkoopsom van het contract van twee seizoenen dat de trainer nog had bij Ajax.

De Amsterdamse club heeft de overgang officieel nog niet bekendgemaakt, maar het is duidelijk dat Bosz niet koste wat het kost aan zijn contract tot de zomer van 2019 gehouden wordt.

Een conflict binnen de trainersstaf van Ajax is de belangrijkste reden voor de breuk, schrijft het AD. Het zou niet boteren tussen enerzijds Bosz en assistent-trainer Hendrie Krüzen en aan de andere kant assistent Hennie Spijkerman, keeperstrainer Carlo l’Ami, hersteltrainer Björn Rekelhof en assistent Dennis Bergkamp.

Sinds de winterstop was er nauwelijks meer sprake van enige communicatie tussen de partijen en ontstond zodoende een onwerkbare situatie.

Champions League

Bosz' nieuwe club eindigde afgelopen seizoen als derde in de Bundesliga en plaatste zich daarmee voor de groepsfase van de Champions League. Bovendien won Borussia de Duitse beker, door in de finale Eintracht Frankfurt met 2-1 te verslaan.

Desondanks werd trainer Thomas Tuchel vorige week ontslagen, omdat hij niet meer goed door één deur kon met algemeen directeur Hans-Joachim Watzke.

De afgelopen twee seizoenen reikte Dortmund tot de kwartfinale van de Champions League. De club heeft veel jonge veelbelovende spelers in zijn selectie en hanteert een aanvallende speelstijl.

Aantrekkelijk spel

In het afgelopen seizoen bij Ajax bewees Bosz met jonge spelers aantrekkelijk te kunnen spelen en bovendien goede resultaten te kunnen halen.

De club uit Amsterdam moest de landstitel met één punt verschil aan Feyenoord laten en verloor de finale van de Europa League tegen Manchester United (0-2). Daarin speelde Ajax met het jongste elftal ooit (22 jaar en 282 dagen) in een Europese finale.

Na die verloren finale was Bosz nog stellig over zijn toekomst. ''Ik heb hier een driejarig contract getekend. Bij andere clubs liet ik vaak clausules in mijn contract opnemen. Dat heb ik bij Ajax niet gedaan. Dat zegt wel iets. Ik heb het bij Ajax prima naar mijn zin.''

Ajax nam Bosz vorige zomer over van het Israëlische Maccabi Tel Aviv, waar hij slechts een half jaar werkzaam was. Voorheen trainde Bosz Vitesse, Heracles Almelo (in twee periodes), De Graafschap en AGOVV Apeldoorn. Bij Feyenoord bekleede hij de functie van technisch directeur.

Als middenvelder speelde Bosz acht interlands voor Oranje. Hij speelde bij Hansa Roctock al een seizoen in Duitsland.