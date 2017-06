Voetbalwereld in rouw na plotselinge dood Tioté (30)

Tioté overleed in een ziekenhuis in China. Hij zakte eerder op maandag in elkaar op een training van zijn club Beijing Enterprise. Doktoren konden zijn leven niet meer redden.

Onder meer zijn oud-clubs FC Twente, Newcastle United en Anderlecht lieten via Twitter weten in gedachten bij de familie van Tioté te zijn. Twente sprak via het medium van "vreselijk nieuws". "Wij wensen familie en nabestaanden veel sterkte."

Eljero Elia, teamgenoot van Tioté in zijn periode bij FC Twente, schreef mee te leven met de nabestaanden. De twee speelden in het seizoen 2008/2009 samen.

Roda JC

Ook Roda JC reageert onthutst. Tioté kwam in het seizoen 2007/2008 op huurbasis uit voor de Limburgers. Daarna maakte hij de overstap naar Enschede.

"Met verslagenheid en groot verdriet heeft Roda JC Kerkrade kennis genomen van het plotseling overlijden van onze oud-speler Cheick Tioté. Wij wensen familie en nabestaanden heel veel sterkte met dit grote verlies."

Newcastle

Ook Rafael Benitez, coach van Newcastle, is geschrokken. "Het maakt me verdrietig dat Cheick is overleden. In de tijd dat we hem hebben leren kennen, gedroeg hij zich als een echte prof, maar bovenal een groot mens."

Tim Krul en Siem de Jong, oud-teamgenoten van Tioté bij Newcastle, lieten via Twitter weten bedroefd te zijn. "Ik heb er altijd van genoten om naast je te zitten in de kleedkamer, mijn vriend", schrijft De Jong.

Krul, komend seizoen weer actief voor Newcastle, noemt Tioté een van zijn favoriete teamgenoten.