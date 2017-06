Oud-FC Twente-speler Tioté (30) overleden na hartaanval

Tioté speelde sinds begin dit kalenderjaar in de Chinese Super League bij Beijing Enterprises FC. Daarvoor kwam de 55-voudig international van Ivoorkust uit voor Newcastle United.

Tussen 2008 en 2010 speelde Tioté voor FC Twente. Met de club uit Enschede werd hij in zijn laatste seizoen kampioen van Nederland. Ook won hij de Johan Cruijff Schaal. Eerder kwam Tioté een seizoen uit voor Roda JC, dat hem gehuurd had van Anderlecht. Bij die Belgische topploeg begon hij zijn loopbaan.

Volgens een verklaring van Beijing Enterprises werd Tioté direct naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een uur later is overleden. "We zijn hier bij Beijing Enterprises in rouw en onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van Tioté."

"Helaas kan ik bevestigen dat mijn cliënt Cheick Tioté is overleden nadat hij op de training in elkaar is gestort", zegt zaakwaarnemer Emanuele Palladino tegen Sky Sports. "Op dit moment kunnen we niet meer zeggen en vragen om respect voor de privacy van zijn familie."

De middenvelder maakte geen deel uit van de Ivoriaanse ploeg die zondag met 5-0 verloor van Oranje.