Trefzekere Veltman trots op zeldzame efficiëntie tegen Ivoorkust

De 25-jarige Ajacied is namelijk de eerste verdediger in twintig jaar die twee doelpunten in één wedstrijd maakt voor het Nederlands elftal. In maart 1997 was Frank de Boer tegen San Marino de laatste die dat presteerde.

Veltman beaamt wel dat het hem bij beide doelpunten niet heel moeilijk werd gemaakt. Bij zowel de 1-0 als 3-0 was er geen Ivoriaanse verdediger in zijn buurt te bekennen.

"Zeker bij de corner waaruit het eerste doelpunt viel had ik letterlijk geen man, dus ik hoopte al dat de bal op m'n hoofd zou vallen. Bij die tweede ging de bal er niet helemaal in zoals ik wilde, maar hij zat erin", aldus Veltman.

"Je ziet vaker dat Afrikaanse teams qua systeem en organisatie wat slordig zijn. Dat zag ik ook wel terug in het spel van Ivoorkust."

Compliment

Bij Ajax speelde de geboren Velsenaar dit seizoen als rechtsback, maar tegen Ivoorkust stond hij op zijn oude positie als centrale verdediger. Veltman is collega-verdediger Bruno Martins Indi dankbaar voor de goede samenwerking.

"Ik hoorde pas op de wedstrijddag dat ik centraal in de verdediging zou staan, maar ik kan daar spelen, dus het was geen probleem. Het was wel even omschakelen, maar een compliment aan Bruno. Hij coachte me goed."

Veltman ziet het als een voordeel de het Nederlands elftal in aanloop naar het belangrijke WK-kwalificatieduel met Luxemburg van vrijdag oefende tegen twee Afrikaanse teams (Marokko en Ivoorkust).

De wedstrijd in en tegen Marokko werd woensdag al met 1-2 gewonnen. "Het houdt ons scherp. Afrikaanse teams vliegen er vaak op, dus je moet zelf ook heel scherp zijn."

Cillessen

Het deed Veltman goed om te zien dat Oranje veel van de kansen afmaakte tegen Ivoorkust. "Ik vond het geen heel goede wedstrijd, maar we waren heel efficiënt. Zij kregen één kans waarbij Jasper Cillessen goed redde. Verder hebben we volgens mij weinig weggegeven."

De WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg wordt vrijdag om 20.45 uur in de Rotterdamse Kuip gespeeld. Het is voor het huidige Oranje de eerste interland onder de nieuwe bondscoach Dick Advocaat.