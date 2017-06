Sneijder hoopt 131e Oranje-interland af te werken als basisspeler

De 32-jarige middenvelder moest het zowel woensdag (1-2 zege op Marokko) als zondag (5-0 winst tegen Ivoorkust) doen met een rol als invaller, maar hij aast tegen de Luxemburgers op een plek bij de eerste elf.

"Ik voel me zeker geen reserve. Mijn rol tegen Marokko en Ivoorkust was logisch, maar vanaf dinsdag ben ik er weer bij op de trainingen en dan zorg ik dat ik vrijdag vanaf de eerste minuut speel", is Sneijder zelfverzekerd.

De speler van Galatasaray wil niet van zichzelf zeggen dat hij de middenvelder is die Oranje momenteel mist in het basiselftal. Wel denkt hij nog iets te kunnen toevoegen.

"Het zou een beetje gek zijn als ik dat nu zou zeggen. Ik weet wat ik kan, en zolang ik me fit voel en het gevoel heb dat ik een meerwaarde ben voor de ploeg, blijf ik erbij. Dat gevoel heb ik nog steeds."

Advocaat

De wedstrijd tegen Luxemburg is de eerste interland onder de nieuwe bondscoach Dick Advocaat, met wie Sneijder in de afgelopen weken heeft gesproken.

"Natuurlijk heb ik contact gehad, we woonden op steenworp afstand van elkaar", zegt hij over de trainer die bij Fenerbahçe aan het roer stond. "Ik denk dat het ook logisch is dat ik als reserve-aanvoerder contact heb gehad."

Sneijder bestrijdt dat hij daardoor al een streepje voor heeft bij Advocaat en benadrukt dat hij dus nog absoluut niet zeker is van een basisplaats tegen Luxemburg in De Kuip.

"Ik ga van mijn kwaliteiten uit en niet van vriendjespolitiek. Zo heb ik er nooit in gestaan en ook nu niet. Ik wil hier zijn omdat ik iets toevoeg aan de ploeg", is de voormalig Ajacied helder.

Vertrouwen

Tegen Ivoorkust zag Sneijder, die in de tweede helft inviel, dat er nog veel dingen niet goed gingen bij het Nederlands elftal. De spelmaker beseft dat het tegen Luxemburg beter moet.

"Gezien de uitslag ben ik tevreden, maar als je kijkt naar het wedstrijdverloop, was het zeker niet allemaal top. Zo realistisch moet je zijn. Er is nog steeds een hoop werk aan de winkel en daar moeten we dinsdag mee beginnnen."

"Desondanks geeft dit vertrouwen richting vrijdag en ik ben er trots op dat ik er nog steeds deel van uit mag maken."

Oranje traint dinsdag voor het eerst onder de nieuwe bondscoach Advocaat. De belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg begint vrijdag om 20.45 uur in Rotterdam.