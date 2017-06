Klaassen zou overstap Bosz van Ajax naar Dortmund begrijpen

De 53-jarige Bosz is bij de Duitse topclub momenteel de belangrijkste kandidaat om de ontslagen Thomas Tuchel op te volgen en de Apeldoorner zou zelfs al dicht bij een akkoord zijn.

"We vinden het als spelers niet leuk, maar als je het vanuit zijn oogpunt bekijkt, is het een heel mooie kans", zei de 24-jarige Klaassen zondag na de oefeninterland met Oranje tegen Ivoorkust (5-0).

"Dortmund is een mooie club en een stapje hoger. Het is een club waar hij met zijn filosofie past. Als hij gaat, dan moet er weer iemand anders gezocht worden om hem op te volgen. Daar zal Ajax al wel mee bezig zijn."

Bosz heeft pas net zijn eerste seizoen bij Ajax achter de rug. Onder leiding van de oud-trainer van Heracles Almelo, Vitesse en Maccabi Tel Aviv kenden de Amsterdammers een sterk seizoen, hoewel er geen prijs werd gepakt.

Klote

Klaassen, die zijn zesde seizoen in de hoofdmacht van Ajax achter de rug heeft, laat een beslissing over zijn eigen toekomst in ieder geval niet afhangen van het uiteindelijke besluit van Bosz.

"Het is voor mij geen reden om te bepalen of ik wel of niet blijf, maar voor de club Ajax is het klote als hij gaat", aldus de middenvelder, die tegen Ivoorkust het vierde doelpunt voor zijn rekening nam.

In de afgelopen dagen heeft Klaassen geen contact gehad met Bosz. "Ik zit niet in de directie. Wij als spelers zijn heel blij met deze trainer, maar uiteindelijk beslissen wij niet of hij blijft of niet."

Met het Nederlands elftal speelt Klaassen vrijdag nog het belangrijke WK-kwalificatieduel met Luxemburg. De eerste interland onder leiding van bondscoach Dick Advocaat begint om 20.45 uur in De Kuip.