Robben vindt dat Oranje spel nog kan verbeteren tegen Luxemburg

"Dit was een goede test voor het WK-kwalificatie van vrijdag tegen Luxemburg", begon Robben zijn verhaal voor de camera van NUsport.

"In de beginfase speelden we nog niet zo goed en waren we vaak slordig als we de bal hadden. De 3-0 bij rust was dan ook een beetje geflatteerd. Maar goed, als je kansen krijgt, moet je ze ook benutten. Wat dat betreft hebben we het gewoon goed gedaan."

Toch is er volgens de 33-jarige aanvaller nog geen enkele reden om de polonaise te lopen. "Speltechnisch kan het stukken beter. Maar deze overwinning moet ons wel vertrouwen geven. We moeten hier op voortborduren."

Marokko

Robben was één van de acht basisspelers die woensdag in en tegen Marokko (2-1 winst) niet aan de aftrap verscheen. Hij sloot pas aan het einde van deze week aan, nadat hij twee weken voor zichzelf had getraind bij zijn club Bayern München.

"Dat merkte ik wel. Ik moest er even inkomen. Dingen die normaal wel lukken lukten vandaag niet. Dat is natuurlijk ook logisch. Ik heb slechts twee, drie dagen met de groep meegetraind. Vrijdag nog een stukje beter en dan komt het wel goed."

Robben weet als geen ander dat het er vrijdag tegen Luxemburg echt om gaat voor Oranje, dat moet winnen om uitzicht te houden op het WK van volgend jaar in Rusland.

"We moeten er dan vol overtuiging inkletsen. Hopelijk voor iets meer publiek dan vandaag. We moeten vooral het tempo hoog houden. Soms duurt het iets te lang voordat we de bal afspelen. Daar moeten we nog even wat aandacht aan besteden."