Oranje boekt ruime oefenzege op Ivoorkust in De Kuip

Ajax-verdediger Joël Veltman nam in de eerste helft zowel het eerste als derde doelpunt voor zijn rekening. Tussendoor scoorde captain Arjen Robben uit een strafschop. Na rust scoorden ook Davy Klaassen en Vincent Janssen.

Voor Wesley Sneijder was het duel in Rotterdam een bijzondere. De middenvelder van Galatasaray kwam in de tweede helft als invaller in het veld en staat nu op 130 interlands, waarmee hij recordinternational Edwin van der Sar evenaart.

De wedstrijd tegen Ivoorkust, die volgde op een 1-2 oefenzege op Marokko, gold als opmaat naar het belangrijke WK-kwalificatieduel van vrijdag met Luxemburg. Bij die wedstrijd zal de nieuwe bondscoach Dick Advocaat voor het eerst op de bank zitten.

De 69-jarige Advocaat moet Oranje met assistent Ruud Gullit naar het WK van volgend jaar in Rusland zien te leiden. Nederland staat er momenteel met een vierde plaats in groep A van de WK-kwalificatie beroerd voor en kan zich eigenlijk geen misstap meer permitteren.

Veltman

Na een wat gezapig begin was het in de dertiende minuut raak voor Oranje. Uit een hoekschop van Memphis Depay was het Veltman die vrij stond en scoorde via zijn hoofd en schouder. De rechtsback van Ajax, die tegen Ivoorkust centraal in de verdediging stond, maakte zijn eerste interlanddoelpunt.

Ondanks de voorsprong lukte het Nederland aanvankelijk niet om door te drukken en de ploeg van Grim moest achterin af en toe opletten. Zo zag doelman Jasper Cillessen een schot van Jean Seri net over zijn doel gaan en redde de keeper knap op een harde kopbal van Olympique Lyon-aanvaller Maxwell Cornet.

Het publiek in De Kuip veerde in de 32e minuut weer eens op toen Robben mocht aanleggen voor een strafschop nadat Vincent Janssen werd gevloerd door doelman Badra Sangare. De aanvoerder van Oranje schoot onberispelijk raak vanaf elf meter.

Vijf minuten later was het zelfs 3-0 en opnieuw was het Veltman die scoorde. De verdediger stond bij de tweede paal volledig vrij en kon zo een voorzet van Robben tot doelpunt promoveren.

Lat

Vlak na rust hadden Janssen en Robben de kans om de score verder op te voeren, maar het duo nam te veel tijd. Niet lang daarna speelde Janssen zichzelf knap vrij, maar de spits van Tottenham Hotspur schoof de bal naast.

In een tweede helft waarin veel gewisseld werd bleven de beste kansen voor het Nederlands elftal. Invaller Georginio Wijnaldum had geen geluk met een schot in de korte hoek en een harde knal van Memphis eindigde op de lat.

De vierde Nederlandse treffer kwam er wel, want op aangeven van Janssen was Davy Klaassen trefzeker. De aanvoerder van Ajax werd direct daarna gewisseld voor Sneijder, die zodoende zijn 130e interland afwerkte.

De toch al goede stemming in De Kuip werd zo mogelijk nog wat beter toen ook Janssen een kwartier voor tijd zijn doelpunt meepikte nadat doelman Sangare de bal niet onder controle kreeg. Het bleek het slotstuk van een positieve Oranje-avond.