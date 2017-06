Griezmann blijft Atletico Madrid trouw vanwege transferverbod

Atletico mag komende zomer geen spelers aantrekken omdat de vereniging volgens de wereldvoetbalbond FIFA tussen 2007 en 2014 tot meerdere keren aan toe op onreglementaire wijze minderjarige spelers zou hebben vastgelegd.

'Atleti' ging donderdag bij het internationale sporttribunaal CAS tevergeefs in beroep tegen de straf. Reden voor Griezmann om juist te blijven bij de nummer drie van het voorbije seizoen in de Primera Division.

"Samen met mijn adviseur, Eric Olhats, heb ik besloten dat ik blijf", zei de sterspeler van de ploeg van trainer Diego Simeone zondag bij het Franse programma Téléfoot. "Het is een zware tijd voor de club en nu vertrekken zou een vuile truc zijn."

Griezmann werd de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer. Zo zou onder meer Manchester United zeer concreet zijn geweest voor de 38-voudig international.

Ondraaglijk

Griezmann is blij dat hij nu even van vragen over zijn nabije toekomst af is. "Het werd ondraaglijk", aldus de topscorer van het EK vorig jaar in Frankrijk.

Griezmann werd in de zomer van 2014 door Atletico overgenomen van Real Sociedad. Hij kwam in de afgelopen drie jaar tot zestig doelpunten op het hoogste niveau in Spanje en bereikte vorig jaar met Atletico de finale van de Champions League, waarin na strafschoppen werd verloren van Real Madrid.