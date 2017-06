Real begint zonder Bale in Champions League-finale tegen Juventus

In aanloop naar de finale wilde trainer Zinedine Zidane nog niets zeggen over speeltijd van de 27-jarige aanvaller, die net hersteld is van een kuitblessure en wel op de bank zit.

Bale kwam eind april voor het laatst in actie tijdens de verloren 'Clásico' tegen FC Barcelona. Hij maakte in die wedstrijd zijn rentree na een blessure, maar moest kort voor rust met nieuwe klachten van het veld.

Isco vervangt Bale net als de laatste weken in de Madrileense basiself. Met Isco in de ploeg verzekerde Real zich vorige maand van de Spaanse titel en bereikte de 'Koninklijke' ten koste van stadgenoot Atletico opnieuw de finale van de Champions League.

Trainer Zidane kiest voor dezelfde namen als in de voorbije weken en dus uiteraard ook voor vedette Cristiano Ronaldo. De opstelling van het Juventus van coach Massimiliano Allegri kent geen verrassingen.

Historie

Real won de Champions League de voorbije drie jaar twee keer, in 2014 en 2016. De elfvoudig kampioen van Europa kan historie schrijven door als eerste club ooit de Champions League twee keer op rij te winnen.

Juventus en Real troffen elkaar één keer eerder in de finale, in 1998 in Amsterdam. De Madrilenen wonnen toen met 1-0 dankzij een doelpunt van Predrag Mijatovic. Zidane speelde destijds voor Juventus.

De kraker tussen Juventus en Real in het Millennium Stadium in Cardiff begint om 20.45 uur en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych.

Opstelling Juventus: Buffon; Barzagli, Chiellini, Bonucci, Sandro; Pjanic, Khedira; Alves, Dybala, Mandzukic; Higuain.

Opstelling Real Madrid: Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco, Benzema, Ronaldo.

Juventus tegen Real Madrid is live te zien op Veronica, NUsport.nl en in de NUsport-app. De voorbeschouwing begint om 20.00 uur. Op NUsport.nl zijn direct na afloop ook alle clips met hoogtepunten van de finale te zien.