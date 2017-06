'Ajax-coach Bosz kan miljoenencontract tekenen bij Borussia Dortmund'

Volgens De Telegraaf kan Bosz bij de achtvoudig landskampioen van Duitsland 4 miljoen euro per jaar verdienen. De Duitsers zouden op dit moment druk bezig zijn om de "belangstelling concreet te maken".

Bosz ligt nog tot de zomer van 2019 vast in de Johan Cruijff Arena, dus Ajax is niet genoodzaakt mee te werken aan een vertrek. De 53-jarige oefenmeester heeft bovendien geen clausule in zijn contract staan. Dit weekend vindt op alle fronten overleg plaats bij de Amsterdammers.

Het doorgaans goed ingevoerde Bild meldt dat Bosz de voornaamste kandidaat is om Tuchel op te volgen nadat Lucien Favre afhaakte. De Zwitser kreeg van zijn huidige werkgever OGC Nice geen toestemming om naar Dortmund te vertrekken.

Europa League

Dortmund, de nummer drie van de Bundesliga, brak afgelopen dinsdag met Tuchel. De 43-jarige coach, die twee seizoenen aan het roer stond in het Signal Iduna Park, veroverde dit jaar de DFB Pokal door in de finale Eintracht Frankfurt met 2-1 te verslaan.

Bosz maakte in het voorbije seizoen na een matige start indruk met Ajax. Hij leidde de jonge ploeg met aanvallend voetbal naar de Europa League-finale, waarin met 0-2 werd verloren van Manchester United. Het was voor het eerst in 21 jaar dat Ajax weer een Europese eindstrijd speelde.

In de competitie eindigde Ajax op de tweede plaats, op één punt van landskampioen Feyenoord. In het KNVB-bekertoernooi werden de Amsterdammers in de achtste finales uitgeschakeld door SC Cambuur.