Van der Vaart weerlegt kritiek Midtjylland-coach op 'vedettegedrag'

Van der Vaart bleef donderdag negentig minuten op de bank bij het thuisduel met Randers FC (3-0 zege) en ging direct na het laatste fluitsignaal naar de kleedkamer.

De andere spelers van FC Midtjylland vierden op dat moment op het veld nog een feestje met de supporters omdat de club dankzij de overwinning als vierde eindigde in de Deense competitie en zich daarmee verzekerde van Europees voetbal.

"Ik heb nog nooit een vierde plaats gevierd en dat was ik donderdag ook niet van plan", is de 34-jarige Van der Vaart, die een teleurstellend eerste seizoen kent bij FC Midtjylland, vrijdag helder tegen Bureau Sport.

De middenvelder kwam in slechts vijftien competitieduels in actie en scoorde daarin twee keer. Desondanks is de 109-voudig Oranje-international van plan om zijn tot medio 2018 lopende contract uit te dienen, mede doordat zijn vriendin Estavana Polman komend seizoen nog in Denemarken handbalt.

"Zolang ze me betalen kom ik braaf iedere dag. Estavana heeft nog een contract, dus ik blijf sowieso ook nog een jaar en daarna is de kans groot dat we weer naar Nederland komen."

Gesprek

FC Midtjylland-trainer Thorup liet donderdag weten niet blij te zijn met het gedrag van Van der Vaart. "We moeten begrijpen dat sterren zich soms anders gedragen, maar dat betekent niet dat ik het accepteer. Ik wil hierover praten met hem", liet hij na de wedstrijd tegen Randers weten.

"Iedereen moet onderdeel zijn van een overwinning. Bij ons is niemand groter dan de club, ook Rafa niet. Ik had gehoopt dat hij samen met de andere spelers feest had gevierd op het veld, maar jammer genoeg deed hij dat niet."

FC Midtjylland is de zesde club van Van der Vaart. Eerder kwam hij uit voor Ajax, Hamburger SV, Real Madrid, Tottenham Hotspur en Real Betis.