Robben eist 'dikke overwinning' Oranje tegen Luxemburg

De selectie van interim-bondscoach Fred Grim, die dinsdag plaatsmaakt voor de nieuwe bondscoach Dick Advocaat, staat er beroerd voor in de WK-kwalificatie en kan zich eigenlijk geen misstap meer permitteren.

"1-0 of 2-0 is niet genoeg, al moet ik wel een beetje bescheiden blijven. Desondanks moet het gewoon een dikke overwinning worden. Hoeveel goals? Zo veel mogelijk", is de 33-jarige Robben voor de camera van de NOS duidelijk.

Het Nederlands elftal boekte woensdag een oefenzege op Marokko (1-2) en speelt zondag in De Kuip vriendschappelijk tegen Ivoorkust. Beide duels gelden als voorbereiding op de cruciale confrontatie met Luxemburg.

"We moeten met z'n allen aan bepaalde dingen werken. Er moet een duidelijke lijn zijn en we moeten er bovenop zitten. Een dieptepunt zoals tegen Bulgarije (2-0 verlies, red.) mag niet meer gebeuren."

Oranje staat in groep A van de WK-kwalficatie na vijf duels slechts vierde achter Frankrijk, Zweden en Bulgarije. Er zijn nog vijf wedstrijden te gaan. De nummer één plaatst zich rechtstreeks voor het WK en de acht beste nummers twee spelen play-offs.

Nieuwe start

Robben, die dit seizoen kampioen werd met Bayern München en samen met Daley Blind, Davy Klaassen, Kevin Strootman en Georginio Wijnaldum pas donderdag aansloot bij Oranje, wil zich niet uitlaten over de commotie rond de aanstelling van de nieuwe bondscoach Advocaat.

"Het gaat nu om de rust binnen deze ploeg. Er is een periode van discussie geweest, maar dat is nu allemaal achter de rug. We moeten ons nu concentreren op het voetbal en onze kwaliteiten laten zien."

Volgens de aanvaller heeft Nederland alle tijd nu hard nodig. "Dinsdag begint Advocaat en vrijdag is de wedstrijd al. Het enige doel is een nieuwe start, al zijn we daar nu al mee bezig. In het nieuwe seizoen zijn we onder de nieuwe trainer pas langer bij elkaar."

Oranje werkte vrijdag op het trainingskamp in het Portugese Lagos de laatste oefensessie met een complete selectie van 25 spelers af. Zondag begint het oefenduel met Ivoorkust in Rotterdam om 19.30 uur.