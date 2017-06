Buffon hoopt op 'perfect einde van sprookje' met Juventus in CL-finale

De 39-jarige doelman pakte dit seizoen met de 'Oude Dame' al voor de zesde keer op rij de Italiaanse landstitel en vestigde daarmee een record. Omdat ook de beker werd gewonnen, lonkt nu de 'treble'.

"Iedereen houdt van sprookjes. Als we de Champions League winnen, maakt dat het verhaal perfect. Het spelen van de eindstrijd voelt heel speciaal en ik wil achteraf nergens spijt van te hebben", aldus Buffon vrijdag op de persconferentie in Cardiff.

De Italiaan staat voor de derde keer met zijn club in de eindstrijd van het miljoenenbal. Zowel in 2003 als 2015 greep hij met Juventus naast de prestigieuze prijs.

"Ik zou er echt intens van genieten als ik er nu wel in slaag om de Champions League te winnen. Er gaat niets boven een prijs winnen nadat je er hard voor hebt gewerkt."

Favoriet

Buffon ziet titelhouder Real Madrid, dat ook in 2014 al in de finale stond, als favoriet voor de wedstrijd in het Millennium Stadium.

"Normaal gesproken winnen zij, maar we moeten morgen ons geluk afdwingen", vindt de keeper, die beseft dat zijn inbreng cruciaal kan zijn. "Als ik het goed doe, help ik daarmee mijn teamgenoten. Dat is de grootste bijdrage die ik kan leveren."

Trainer Massimiliano Allegri denkt dat Juventus ook gebaat is bij een goede wedstrijd van spits Gonzalo Higuain, die tot dusver vijf keer scoorde in de Champions League. "Hij is een geweldige spits die al eerder beslissend was voor ons. Ik weet zeker dat hij geweldig zal spelen", aldus de coach, die hoopt dat de passie van Juventus de doorslag zal geven.

"We moeten natuurljk zowel technisch als tactisch zorgen dat we beter zijn dan Real, maar het gaat er ook om dat we meer honger hebben om te winnen."

Juventus won de Champions League voor het laatst in 1996 door in de finale na penalty’s Ajax te verslaan. Real Madrid kan de eerste ploeg worden die zichzelf opvolgt als winnaar van het toernooi. De finale in het Millennium Stadium van Cardiff begint zaterdag om 20.45 uur.

