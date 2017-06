Oranje wil ongeslagen reeks tegen Afrikaanse landen voortzetten

Oranje is deze eeuw in zeven interlands nog ongeslagen tegen Afrikaanse ploegen.

Het Nederlands elftal speelde zestien keer eerder tegen een Afrikaans land en verloor maar één keer. Op 28 april 1999 verloor de ploeg van Frank Rijkaard met 1-2 van Marokko in de Gelredome.

De andere vijftien wedstrijden tegen elftallen uit Afrika leverden tien zeges en vijf gelijke spelen op.

Een van die overwinningen was afgelopen woensdag, toen Oranje met 1-2 won op bezoek bij Marokko door goals van Quincy Promes en Vincent Janssen. De geboren Amsterdammer Mbark Boussoufa scoorde tegen voor de Marokkanen.

Het Nederlands elftal neemt het zondag voor de tweede keer op tegen Ivoorkust. Op het WK van 2006 zegevierde Oranje in zijn tweede groepsduel met 2-1. Robin van Persie en Ruud van Nistelrooij maakten de goals voor het elftal van Marco van Basten, Bakari Koné tekende voor de Ivoriaanse treffer.

De Kuip

Het Nederlands elftal kan tegen Ivoorkust nog een goede reeks voortzetten, want Oranje heeft zijn laatste twaalf wedstrijden in De Kuip allemaal gewonnen.

De laatste keer dat Nederland niet won in het stadion van Feyenoord was op 24 maart 2007, toen een EK-kwalificatieduel met Roemenië in 0-0 eindigde.

De laatste nederlaag in De Kuip dateert van 11 oktober 2000. Portugal was toen met 0-2 te sterk voor Oranje in een WK-kwalificatiewedstrijd.

Voor Wesley Sneijder, die zaterdag nog in actie kwam voor Galatasaray, kan het duel met Ivoorkust een bijzondere worden. Als de 32-jarige middenvelder speeltijd krijgt, pakt hij zijn 130e cap, waarmee hij recordinternational Edwin van der Sar zou evenaren.

Grim

Fred Grim zal tegen de Ivorianen voor de derde en laatste keer op de bank zitten als bondscoach. De oud-keeper zal na de wedstrijd in De Kuip assistent worden van Dick Advocaat, die zaterdag nog competitieverplichtingen had met zijn Turkse club Fenerbahçe.

Advocaat zal, net als zijn assistent Ruud Gullit, vrijdag voor het eerst op de bank zitten bij het WK-kwalificatieduel met Luxemburg in De Kuip.

Nederland-Ivoorkust begint zondagavond om 19.30 uur.