Doelman Boer keert na drie jaar Ajax terug bij PEC Zwolle

Boer bereikte vrijdag overeenstemming met PEC over een tweejarig contract. Hij krijgt vanaf medio 2019 een andere functie bij de club uit Overijssel.

Boer speelde eerder tussen 2002 en 2014 maar liefst 297 wedstrijden voor PEC, waarmee hij de nodige successen vierde. Zo werd de geboren Emmeloorder in 2002 en 2012 kampioen in de Eerste Divisie en won hij in 2014 zowel de KNVB-beker als de Johan Cruijff Schaal.

Boer vertrok daarop naar Ajax, waar hij als reservekeeper fungeerde. Hij slaagde er niet in om prijzen te pakken met de Amsterdamse club en stond de afgelopen drie jaar slechts zes keer onder de lat in een Eredivisieduel.

Fit

Boer is in zijn nopjes met zijn transfer. "PEC is mijn club, dus ik ben ontzettend blij dat ik hier nu terugkeer. Ik heb een fantastische periode gehad en vele prijzen gewonnen in Zwolle", zegt hij op de website van PEC.

"Mijn droom was om nog bij een topclub te spelen en toen die mogelijkheid zich aandiende bij Ajax, heb ik die kans met beide handen aangegrepen. Ik kijk dan ook met een goed gevoel terug op de periode in Amsterdam."

"Ik voel me harstikke fit en ben klaar om nog een aantal seizoenen actief te zijn in de Eredivisie. Ik ben dan ook blij dat PEC mij deze kans biedt en kan niet wachten op het nieuwe seizoen."