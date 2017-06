Overzicht: Vier interessante interlands deze week in de WK-kwalificatie

Australië-Saudi-Arabië (donderdag, 12.00 uur in Adelaide)

Bondscoach Bert van Marwijk kan met Saudi-Arabië een grote stap naar het WK in Rusland zetten. Zijn ploeg gaat, als nummer twee in groep B van de Aziatische kwalificatiezone, op bezoek bij nummer drie Australië. Het verschil tussen beide landen is drie punten. Bij een zege komen de Saudi's met nog twee duels te spelen op zes punten voorsprong. De nummers een en twee plaatsen zich direct voor het WK. De nummer drie gaat de play-offs in. Het eerste duel tussen Saudi-Arabië en Australië eindigde in een gelijkspel (2-2).

Zweden-Frankrijk (vrijdag, 20.45 in Stockholm)

Tegelijkertijd met de interland van Oranje tegen Luxemburg worden er in groep A nog twee duels gespeeld. Koploper Frankrijk gaat op bezoek bij nummer twee Zweden. Thuis wonnen de Fransen moeizaam van de Scandinaviërs. Na een doelpunt van Emil Forsberg bogen Paul Pogba en Dimitri Payet de achterstand om: 2-1.

Frankrijk staat bij een nieuwe zege met één been in Rusland, terwijl Zweden bij een overwinning op gelijke hoogte komt met de Fransen. Voor Nederland zou een zege van Frankrijk gunstig zijn, zodat Oranje met een overwinning op Luxemburg het gat van drie punten met Zweden weer kan dichten. Dan heeft de nieuwe bondscoach Dick Advocaat opeens volop zicht op de tweede plaats. De acht beste nummers twee spelen in de play-offs om vier WK-tickets.

Wit-Rusland-Bulgarije (vrijdag, 20.45 in Borisov)

Bulgarije doet na de 2-0 zege op Oranje in maart nog helemaal mee om kwalificatie voor het WK. De Oost-Europeanen staat derde in de poule, op vier punten van Frankrijk en slechts een punt achter Zweden. Nederland is de huidige nummer vier. Bulgarije deed in 1998 voor het laatst mee aan een WK.

Schotland-Engeland (zaterdag, 18.00 in Glasgow)

Op 30 november 1872 speelden Schotland en Engeland in Glasgow 's werelds eerste interland (0-0). Beide landen staan 145 jaar later voor de 114e keer tegenover elkaar. Engeland gaat in poule F aan de leiding en kreeg deze kwalificatiereeks nog geen doelpunt tegen. Schotland staat vierde en heeft maar twee punten achterstand op nummer twee Slowakije. Eerder deze kwalificatiereeks was Engeland met 3-0 te sterk voor de Schotten.

Andere interessante duels:

Vrijdag 12.05 uur: Brazilië-Argentinië (vriendschappelijk)

Vrijdag 20.45 uur: Estland-België

Zaterdag 20.45 uur: Polen-Roemenië

Zondag 20.45 uur: IJsland-Kroatië

Zondag 20.45 uur: Servië-Wales

Maandag 03.30 uur: Mexico-Verenigde Staten

In Afrika en Zuid-Amerika worden in de komende periode geen kwalificatiewedstrijden gespeeld. Beide continenten vervolgen hun reeks eind augustus.

