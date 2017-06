Trainer FC Midtjylland niet blij met 'vedettegedrag' Van der Vaart

Van der Vaart bleef negentig minuten op de bank bij het thuisduel met Randers FC (3-0 zege) en ging direct na het laatste fluitsignaal naar de kleedkamer, terwijl de andere spelers van FC Midtjylland op het veld nog een feestje vierden met de supporters.

"Dat was duidelijk niet goed, maar dat is ook Rafa", zei Thorup na de wedstrijd in een interview met de Deense televisiezender TV3+. "We moeten begrijpen dat sterren zich soms anders gedragen, maar dat betekent niet dat ik het accepteer. Ik wil hierover praten met hem."

"Iedereen moet onderdeel zijn van een overwinning. Bij ons is niemand groter dan de club, ook Rafa niet. Ik had gehoopt dat hij samen met de andere spelers feest had gevierd op het veld, maar jammer genoeg deed hij dat niet."

Teleurstellend

Van der Vaart kende een teleurstellend eerste seizoen bij FC Midtjylland. De 109-voudig Oranje-international speelde slechts vijftien competitiewedstrijden, waarin hij twee goals maakte.

Hij was dit kalenderjaar lang uit de roulatie met een blessure, maar nadat hij weer fit was, kwam hij amper nog aan spelen toe. Technisch directeur Claus Steinlein erkende vorige maand dat zijn club hogere verwachtingen had van de grote aankoop van afgelopen zomer.

Van der Vaart heeft nog een contract tot medio 2018 bij FC Midtjylland en volgens trainer Thorup komt de aanvallende middenvelder absoluut nog voor in zijn plannen.

"Hij is de grootste ster in de Deense competitie, alleen moeten we erkennen dat hij niet honderd procent fit was. Maar we geloven zeker nog in hem en denken dat hij ons nog kan helpen."