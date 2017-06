Huntelaar zag Ajax als enige 'serieuze optie' voor nieuwe stap

"Ik wilde alleen naar Ajax, een andere serieuze optie is er eigenlijk nooit geweest", aldus Huntelaar vrijdag in het AD.

De Amsterdammers maakten donderdag bekend dat de oud-speler van Real Madrid, AC Milan en Schalke 04 volgens seizoen na 8,5 jaar weer zijn opwachting zal maken in de Arena.

Huntelaar tekende een contract voor één seizoen voor de club waarvoor hij tussen januari 2006 tot december 2008 76 goals in 92 competitiewedstrijden maakte.

"Ik had er niet aan moeten denken om iets te gaan doen waar ik diep in mijn hart niets mee heb'', zegt de 76-voudig Oranje-international (42 goals). "Dat heb ik met Ajax juist wel, altijd gehad ook, van jongs af aan al."

"De gesprekken zijn vrij snel gegaan. Na het seizoen had ik tien dagen vakantie, vrijwel meteen daarna hebben we de boel afgerond.''

Dolberg

Ajax maakte donderdag bij de bekendmaking van het nieuws direct duidelijk wat de status van Huntelaar zal zijn: de ervaren aanvaller is de tweede spits achter de 19-jarige Kasper Dolberg.

"Zowel Marc Overmars als trainer Peter Bosz was daar heel helder in. En zelf kan ik daar ook goed mee leven, anders had ik het uiteraard niet gedaan."

"Het gaat er mij om dat het op een eerlijke, open manier gaat'', stelt Huntelaar. "Dat is nu bij Ajax helemaal geen discussie, mijn rol is duidelijk. Dit is gewoon een mooi nieuw hoofdstuk.''