Overzicht: Alle zomertransfers in de Eredivisie

ADO Den Haag

Nieuw: Tim Coremans (FC Dordrecht, was verhuurd), Dennis van der Heijden (FC Volendam, was verhuurd), Ludcinio Marengo (Go Ahead Eagles, was verhuurd)

Weg: Abdenasser El Khayati (QPR, was gehuurd), Randy Wolters (Go Ahead Eagles, was gehuurd)

Ajax

Nieuw: Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04), Mitchell Dijks (Norwich City, was verhuurd), Queensy Menig (PEC Zwolle, was verhuurd), Robert Muric (Pescara, was verhuurd), Richairo Zivkovic (was verhuurd)

Weg: Bertrand Traoré (Chelsea, was gehuurd), Diederik Boer (nog niet bekend),

AZ

Nieuw: Marco Bizot (Racing Genk)

Weg: Tim Krul (Newcastle United, was gehuurd), Mattias Johansson (nog niet bekend), Fernando Lewis (Willem II)

Excelsior

Nieuw: Desevio Payne (FC Groningen)

Weg: Warner Hahn (Feyenoord, was gehuurd), Filip Kurto (nog niet bekend), Danilo Pantic (Chelsea, was gehuurd), Cedric Badjeck (nog niet bekend), Arghus Bordignon (Sporting Braga, was gehuurd), Elso Brito (Telstar), Carlo de Reuver (nog niet bekend), Jordy de Wijs (PSV, was gehuurd)

Feyenoord

Nieuw: Warner Hahn (Excelsior, was verhuurd), Jari Schuurman (Willem II, was verhuurd), Calvin Verdonk (PEC Zwolle, was verhuurd)

Weg: Dirk Kuijt (gestopt), Steven Berghuis (Watford, was gehuurd), Pär Hansson (nog niet bekend)

FC Groningen

Nieuw: Kevin Begois (PEC Zwolle), Mike te Wierik (Heracles Almelo), Django Warmerdam (Ajax)

Weg: Hedwiges Maduro (nog niet bekend), Jason Davidson (Huddersfield Town, was gehuurd), Tom Hiariej (Central Coast Mariners), Peter van der Vlag (gestopt), Desevio Payne (Excelsior)

Sc Heerenveen

Nieuw: Branco van den Boomen (Willem II, was verhuurd), Caner Cavlan (Sanliurfaspor, was verhuurd), Maarten de Fockert (VVV, was verhuurd) Robert van Koesveld (Helmond Sport, was verhuurd), Kenny Otigba (Kasimpasa, was verhuurd), Wieger Sietsma (FC Emmen, was verhuurd)

Weg: Lucas Bijker (nog niet bekend), Shay Facey (Manchester City, was gehuurd), Wout Faes (Anderlecht, was gehuurd), Stefan Gartenmann (SönderjyskE), Willem Huizing (nog niet bekend), Erwin Mulder (nog niet bekend), Younes Namli (nog niet bekend), Luciano Slagveer (Lokeren)

Heracles Almelo

Nieuw: Bart van Hintum (Gaziantepspor), Dario Van den Buijs (FC Eindhoven), Daryl van Mieghem (De Graafschap, was verhuurd)

Weg: Thomas Bruns (Vitesse), Mike te Wierik (FC Groningen)

NAC Breda

Nieuw:

Weg: Cyriel Dessers (FC Utrecht), Jari Oosterwijk (FC Twente, was gehuurd)

PEC Zwolle

Nieuw:

Weg: Kevin Begois (FC Groningen), Ouasim Bouy (Juventus, was gehuurd), Nicolai Brock-Madsen (Birmingham City, was gehuurd), Danny Holla (FC Twente), Hachim Mastour (AC Milan, was gehuurd), Calvin Verdonk (Feyenoord, was gehuurd), Queensy Menig (Ajax, was gehuurd), Django Warmerdam, FC Groningen, was gehuurd van Ajax)



PSV

Nieuw: Jordy de Wijs (Excelsior, was verhuurd), Adam Maher (Osmanlispor, was verhuurd), Marcel Ritzmaier (Go Ahead Eagles, was verhuurd), Rai Vloet (FC Eindhoven, was verhuurd)

Weg: Siem de Jong (Newcastle United, was gehuurd), Oleksandr Zinchenko (Manchester City, was gehuurd), Marco van Ginkel (Chelsea, was gehuurd)

Roda JC

Nieuw:

Weg: Abdul Ajagun (Panathinaikos, was gehuurd), Martin Milec (Standaard Luik, was gehuurd)

Sparta Rotterdam

Nieuw:

Weg: Jerson Cabral (SC Bastia, was gehuurd), Roland Bergkamp (nog niet bekend), Ricardo Kieboom (nog niet bekend), Robert Klaasen (De Graafschap), Florian Pinteaux (nog niet bekend), Martin Pusic (FC Midtjylland, was gehuurd)

FC Twente

Nieuw: Danny Holla (PEC Zwolle), Jorn Brondeel (Lierse SK), Jari Oosterwijk (NAC Breda, was verhuurd), Jeffrey de Lange (Jong Ajax)

Weg: Bersant Celina (Manchester City, was gehuurd), Yaw Yeboah (Manchester City, was gehuurd), Enis Bunjaki (nog niet bekend), Chinedu Ede (nog niet bekend), Tim Hölscher (Go Ahead Eagles), Nick Marsman (nog niet bekend), Dylan Seys (Club Brugge, was gehuurd), Sonny Stevens (nog niet bekend), Enes Ünal (Villarreal, was gehuurd van Manchester City)

FC Utrecht

Nieuw: Cyriel Dessers (NAC Breda), Issa Kallon (FC Emmen, was verhuurd)

Weg: Sebastien Haller (Eintracht Frankfurt), Nacer Barazite (nog niet bekend), Edson Braafheid (nog niet bekend), Kevin Conboy (nog niet bekend), Robbin Ruiter (nog niet bekend), Richairo Zivkovic (Ajax, was gehuurd)

Vitesse

Nieuw: Thomas Bruns (Heracles Almelo), Valeri Qazaishvili (Legia Warschau, was verhuurd),

Weg: Lewis Baker (Chelsea, was gehuurd), Kelvin Leerdam (nog niet bekend), Kevin Diks (Fiorentina, was gehuurd), Arshak Koryan (nog niet bekend), Matt Miazga (Chelsea, was gehuurd), Nathan (Chelsea, was gehuurd), Adnane Tighadouini (Malaga, was gehuurd)

VVV-Venlo

Nieuw: Lars Unnerstall (Fortuna Düsseldorf)

Weg: Maarten de Fockert (sc Heerenveen, was gehuurd)

Willem II

Nieuw: Fernando Lewis (AZ)

Weg: Kostas Lamprou (nog niet bekend), Dries Wuytens (nog niet bekend), Pelé van Anholt (nog niet bekend), Branco van den Boomen (sc Heerenveen, was gehuurd), Nigel Bertrams (nog niet bekend), Erik Falkenburg (nog niet bekend), Guus Joppen (nog niet bekend), Dico Koppers (nog niet bekend), Funso Ojo (nog niet bekend), Obbi Oulare (Watford, was gehuurd), Vajebah Sakor (Juventus, was gehuurd), Jari Schuurman (Feyenoord, was gehuurd)