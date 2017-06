Gestopte Totti krijgt hoge onderscheiding van UEFA

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin maakte donderdag bekend dat de 40-jarige Totti als zeventiende persoon ooit de zogenaamde ' UEFA President's Award' zal ontvangen.

De Italiaan krijgt de prijs voor zijn "geweldige prestaties, zijn uitmuntende professionaliteit en zijn voorbeeldige persoonlijke kwaliteiten".

Ceferin prees Totti voor het feit dat hij nooit voor een andere club dan AS Roma uitkwam. "Hij heeft een fantastische carrière gehad en buitengewone loyaliteit en toewijding getoond aan Roma en aan het voetbal", aldus de Sloveen.

De President's Award ging in het verleden twee keer naar een Nederlander; in 2005 kreeg Frank Rijkaard de prijs en in 2013 werd Johan Cruijff geëerd.

Onder anderen Bobby Robson, Paolo Maldini, Alfredo Di Stéfano, Bobby Charlton, Eusebio en Franz Beckenbauer ontvingen de award ook in het verleden.

Afscheid

Totti nam afgelopen zondag bij de competitiewedstrijd tegen Genoa (3-2 zege) emotioneel afscheid van 'zijn' club.

De aanvaller debuteerde in 1993 voor AS Roma en bleef de club uit zijn geboortestad zijn hele carrière trouw

Totto speelde onder zestien verschillende trainers 786 wedstrijden en maakte daarin 307 doelpunten. Hij pakte eenmaal de landstitel met Roma, won twee keer de Coppa Italia en werd met Italië in 2006 wereldkampioen.

Hall of Fame

Ceferin maakte donderdag ook bekend dat de UEFA van plan is om naar Amerikaans voorbeeld een 'Hall of Fame' te creëren om de topspelers uit de historie van het Europese voetbal te eren.

"We gaan de komende maanden kijken aan welke criteria spelers moeten voldoen om in de Hall of Fame te komen", aldus Ceferin. "Ik weet zeker dat veel spelers die in Europa hebben gespeeld en hun fantastische carrière hebben afgesloten een plaats verdienen in een Hall of Fame."

In Amerika hebben alle grote sporten een Hall of Fame, waar de belangrijkste personen uit de geschiedenis van die sport worden geëerd. Elk jaar worden er nieuwe leden gekozen voor de exclusieve club, meestal door journalisten.