Mancini vervolgt trainersloopbaan bij Zenit na jaar pauze

Mancini tekent een contract voor drie seizoenen, met een optie voor nog twee jaar, meldt Zenit donderdag op de site van de club.

De voormalig spits is de opvolger van Mircea Lucescu, die afgelopen zondag na één seizoen ontslagen werd bij de Russische topclub.

Zenit werd in het zojuist afgelopen seizoen teleurstellend derde in de Russische competitie, waardoor de club uit Sint-Petersburg volgend seizoen niet in de Champions League zal uitkomen.

Mancini was eerder trainer bij Fiorentina, Lazio, Internazionale, Manchester City en Galatasaray. Vorig jaar augustus vertrok hij "in goed overleg" bij Internazionale, nadat hij het in zijn tweede periode in Milaan twee seizoenen had volgehouden.

Hij werd toen opgevolgd door Frank de Boer bij de 'Nerazzurri'.