Klaas-Jan Huntelaar keert na 8,5 jaar terug bij Ajax

Huntelaar komt transfervrij over van Schalke 04, waar hij geen nieuwe verbintenis kreeg. Hij speelde van januari 2006 tot december 2008 ook al voor Ajax, dat hem voor 27 miljoen euro aan Real Madrid verkocht. Na een halfjaar in Madrid speelde hij een seizoen bij AC Milan, waarna hij in 2010 bij Schalke tekende.

Huntelaar zei in het verleden al dat hij ooit wilde terugkeren bij Ajax. Met zijn rentree ziet hij nu zijn wens uitkomen. "Het is geen geheim dat Ajax mijn club is. Dus ik ben ontzettend blij dat ik hier nu terugkeer", zegt Huntelaar in een eerste reactie op zijn transfer.

Ajax heeft met de 19-jarige Kasper Dolberg al een goede spits in de selectie. De Amsterdammers raken met Bertrand Traoré wel een spits kwijt, al speelde de aanvaller uit Burkina Faso, die gehuurd werd van Chelsea, afgelopen seizoen voornamelijk op de vleugel.

Huntelaar wordt in principe tweede spits achter Dolberg, zo benadrukt directeur spelersbeleid Marc Overmars. De routinier is zich daar ook van bewust. "Mijn rol is duidelijk, maar ik kom hier niet om af te bouwen", zegt Huntelaar.

"Afgelopen seizoen speelde Ajax bijna zestig officiële wedstrijden. Dat kun je niet met één spits. Dus ik ga zeker wedstrijden spelen en speelminuten krijgen."

Landstitel

In zijn laatste jaren bij Schalke 04 kampte Huntelaar met een aantal blessures en afgelopen seizoen moest hij het doen met invalbeurten. De 76-voudig Oranje-international (42 goals) heeft zin in zijn rentree in Amsterdam. "Ik voel me hartstikke fit en ik kijk nu al uit naar eind juni als de voorbereiding begint."

Halverwege het seizoen 2005/2006 betaalde Ajax negen miljoen euro aan sc Heerenveen voor Huntelaar. Met 76 goals in 92 competitiewedstrijden was hij zeer succesvol in zijn eerste periode in de Arena. De spits pakte in 2006 en 2007 de KNVB-beker met Ajax, maar de landstitel ging steeds naar PSV.

Huntelaar werd in zijn carrière sowieso nog nooit landskampioen. De landstitel is daarom een belangrijke drijfveer voor de spits. "Het doel is om aan het eind van het seizoen, samen met de rest van het team, die schaal in handen te hebben."