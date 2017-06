Klein herstel Oranje op FIFA-ranking na historisch dieptepunt

Oranje stijgt op de nieuwe lijst van donderdag één plek en staat nu 31e. De 32e plaats van mei was de laagste positie ooit voor het Nederlands elftal op de FIFA-ranking.

De ranking wordt bepaald aan de hand van de resultaten in de afgelopen vier jaar. In augustus 2011 was toenmalig vicewereldkampioen Oranje nog de mondiale nummer één.

Oranje speelde in mei één wedstrijd, het oefenduel woensdagavond in Marokko. Aanstaande zondag treft het Nederlands elftal Ivoorkust in een vriendschappelijke wedstrijd in De Kuip, waarna het interlandseizoen volgende week vrijdag wordt afgesloten met een WK-kwalificatiewedstijd tegen Luxemburg in Rotterdam.

Dat zal het eerste duel zijn waarbij de nieuwe bondscoach Dick Advocaat en diens assistent Ruud Gullit op de bank zullen zitten. Momenteel zijn Fred Grim en Frans Hoek de aanwezige trainers bij Oranje.

Polen

Oranje is nog steeds de nummer twee van de WK-kwalificatiepoule op basis van de FIFA-ranking. Frankrijk blijft zesde, Zweden is nog steeds de nummer 34, Bulgarije zakt van 55 naar 60, Wit-Rusland zakt van 78 naar 83 en Luxemburg stijgt van 147 nar 145.

In de top tien van de FIFA-ranking is maar één verschuiving: Polen stijgt één plek en staat nu samen met Spanje gedeeld tiende. Brazilië, Argentinië en Duitsland vormen nog steeds de top drie.

Montenegro (van 62 naar 52) en Israël (van 63 naar 55) zijn de grootste stijgers in de top zeventig.