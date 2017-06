Manchester City haalt Benfica-keeper Ederson voor 40 miljoen euro

De Portugese topclub bevestigt donderdag de overeenkomst over het transferbedrag met Manchester City.

In euro's is Ederson nu de op een na duurste keeper aller tijden. Juventus betaalde in 2001 53 miljoen euro aan Parma voor Gianluigi Buffon.

Ederson, die volgens Engelse media voor vijf seizoenen zal tekenen in Manchester, zal de strijd moeten aangaan met Claudio Bravo. De 34-jarige Chileen werd vorige zomer voor 18 miljoen euro overgenomen van FC Barcelona, maar kon niet overtuigen in zijn eerste seizoen in Engeland.

Bravo raakte zijn plek onder de lat zelfs kwijt aan Willy Caballero. City maakte een week geleden bekend dat die Argentijnse doelman transfervrij zal vertrekken uit Manchester.

Voeten

Ederson staat bekend als een keeper die goed is met zijn voeten, een kwaliteit die Guardiola zeer belangrijk vindt voor een doelman.

De Braziliaan, die nog geen interland speelde voor de 'Seleçao', stapte medio 2015 voor 500.000 euro over van Rio Ave naar Benfica. Hij begon als tweede keeper van de topclub uit Lissabon, maar sinds maart van 2016 gold Ederson als de eerste doelman van Benfica.

Rio Ave bedong bij de transfer van Ederson naar Benfica een doorverkooppercentage van 50 procent, waardoor ook de nummer zeven van het zojuist aflopen seizoen in de Primeira Liga flink verdient aan het vertrek van de Braziliaan naar Manchester.

Voor City is Ederson de tweede grote aankoop in de huidige transfer window. Vorige week namen de 'Citizens' middenvelder Bernardo Silva voor naar verluidt 49 miljoen euro over van AS Monaco.