Bruno Alves (35) tekent tweejarig contract bij Rangers FC

Naar verluidt betaalt Rangers een transfersom van enkele tonnen. Alves speelde in het verleden bij onder meer FC Porto, Zenit Sint-Petersburg en Fenerbahçe.

Met die drie clubs werd de verdediger landskampioen en dat gevoel wil Alves ook in Glasgow meemaken. "Ik heb nog steeds de motivatie en het verlangen om prijzen te winnen", zo gaf hij aan op de website van Rangers.

Pedro Caixinha, de Portugese trainer van Rangers, is blij met de komst van zijn landgenoot. "Bruno zal een echte leider in de kleedkamer worden, iemand die veel van zichzelf en zijn teamgenoten eist."

"Zulke spelers, met persoonlijkheid, ervaring, volwassenheid en een winnaarsmentaliteit, willen we binnenhalen", aldus de coach.

Derde

Rangers eindigde in het afgelopen seizoen als derde in de Schotse competitie achter landskampioen Celtic en Aberdeen. Het verschil met Celtic was maar liefst 39 punten. Met Calgliari werd Alves elfde in de Serie A.

Alves maakte onderdeel uit van het Portugeese selectie die in 2016 de Europese titel greep in Frankrijk. Hij kwam alleen in de halve finale tegen Wales (2-0) in actie. Alves speelde tot dusver 89 interlands.