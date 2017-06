Atletico Madrid mag definitief geen spelers aantrekken in zomer

De Madrileense club was bij het internationale sporttribunaal CAS in beroep gegaan tegen de sanctie die een jaar geleden werd opgelegd door de wereldvoetbalbond, maar dat leverde donderdag niet het gewenste resultaat op. Afgelopen winterstop mocht de club van trainer Diego Simeone ook al geen spelers contracteren.

De straf is het gevolg van het onreglementair vastleggen van minderjarige spelers. Atletico ging van 2007 tot 2014 meermaals in overtreding.

Overigens kreeg stadgenoot Real Madrid een klein jaar geleden dezelfde straf opgelegd door de FIFA, omdat ook die club zich niet aan de regels had gehouden bij het vastleggen van jeugdspelers. Real ging eerder wel met succes in beroep. De straf van de 'Koninklijke' werd in december gehalveerd, waardoor er komende zomer weer spelers naar Bernabéu mogen komen.

Atletico neemt het 't CAS en de FIFA zeer kwalijk dat hun straf gehandhaafd is. "Deze straf is oneerlijk en het brengt onze club onherstelbare schade toe", schrijft Atletico donderdag in een statement op de website van de club.

Griezmann

Atletico mag deze zomer wel spelers verkopen. Naar verluidt staat Antoine Griezmann in de belangstelling van Manchester United, maar de kans dat de Franse spits nu nog vertrekt, lijkt afgenomen omdat er pas in januari 2018 een vervanger mag worden gehaald.

Ondanks de "onherstelbare schade" heeft Atletico er alle vertrouwen in dat de huidige selectie, die dit jaar tot de halve finale in de Champions League kwam en derde werd in de Primera Division, volgend jaar weer kan excelleren. De club speelt dan voor het eerst in het nieuwe stadion, Estadio La Peineta, dat plaats zal bieden aan 68.000 toeschouwers.

"De club kan door de toewijding van de club en spelers op hetzelfde niveau verder gaan, maar het blijft een oneerlijke beslissing."

Naast Atletico en Real werd FC Barcelona al eerder bestraft door de FIFA. Vanwege het onreglementair vastleggen van jeugdspelers mocht die club in de zomer van 2015 geen spelers contracteren. De Catalanen haalden desondanks Arda Turan van Atletico, maar vanwege de straf mocht de Turkse middenvelder alleen trainen in zijn eerste halfjaar in Barcelona.

Bekijk de eindstand in de Primera Division