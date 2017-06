Ibrahimovic ziet verlengen bij Manchester United als 'eerste optie'

"Hij heeft aanbiedingen van andere grote clubs, maar in Manchester blijven is vooralsnog zijn eerste optie", zei Mino Raiola, zaakwaarnemer van de Zweed, op de Engelse radiozender TalkSPORT.

Er wordt al maanden gespeculeerd over de toekomst van Ibrahimovic, wiens contract bij United deze zomer afloopt. In de verbintenis staat een optie voor nog een jaar, maar mede door zijn knieblessure heeft de 35-jarige routinier geen haast met verlengen.

"Hij wil in Engeland blijven, hij wil aan de top blijven, als hij het gevoel heeft bij United belangrijk te zijn, waarom zou hij dan niet verlengen?", zei Raiola. "Maar op de eerste plaats wil Zlatan weer helemaal fit worden. Dan zien we verder."

MLS

In zijn eerste seizoen bij United scoorde Ibrahimovic zeventien keer in de Premier League, waarin de ploeg van trainer José Mourinho teleurstellend als vijfde eindigde. De verwachting is dat de oud-speler van onder meer Ajax en FC Barcelona nog enkele maanden moet herstellen van de knieblessure, die hij in april opliep in de Europa League-wedstrijd tegen Anderlecht.

Naar verluidt wil Ibrahimovic na Engeland de stap maken naar de Verenigde Staten. Er schijnen meerdere clubs uit de MLS geïnteresseerd te zijn.