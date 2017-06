Promes extra blij met goal en assist in Nederlands elftal

"Ik heb altijd zelfvertrouwen gehouden", aldus Promes voor de camera van NUsport. "Ik wist dat die doelpunten en assists ook wel bij Oranje zouden komen, want ik weet wat ik kan. Maar het is wel lekker dat het nu ook hier gebeurt."

De 25-jarige Promes, die afgelopen seizoen dertien keer scoorde in de Russische competitie, maakte in Agadir in de eerste helft de 0-1. Het was zijn derde goal in negentien interlands en daarmee legde hij de basis voor de eerste overwinning van Oranje in 2017.

"Zolang wij winnen maakt het me niet uit wie ze maakt, maar natuurlijk is het fijn dat ik heb gescoord", vervolgde Promes. "Van druk word ik alleen maar beter, het motiveert alleen maar."

Compliment

Na de 0-2 van Vincent Janssen, op aangeven van Promes, kreeg Oranje het nog even moeilijk. De ploeg van interim-bondscoach Fred Grim kwam met tien man te staan na rood voor Matthijs de Ligt en Mbark Boussoufa maakte de aansluitingstreffer.

Dat Oranje toch won geeft Promes vertrouwen met het oog op het vervolg van de WK-kwalificatie. "Ik denk dat we aan onze hele ploeg een compliment moeten maken. Zij gingen er hard in en wij kwamen met tien man te staan, maar we hebben het gered. Dat geeft vertrouwen richting Luxemburg."

Het WK-kwalificatieduel met Luxemburg is volgende week vrijdag in De Kuip en dan zit de nieuwe bondscoach Dick Advocaat voor het eerst op de bank. Aanstaande zondag oefent Oranje nog onder leiding van Grim in Rotterdam tegen Ivoorkust.