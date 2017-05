Grim houdt tevreden gevoel over aan oefenzege Oranje in Marokko

"Ik denk dat we het al met al redelijk hebben gedaan", aldus Grim voor de camera van NUsport.

Grim zat in Agadir op de bank omdat Dick Advocaat en Ruud Gullit pas dinsdag beginnen bij Oranje. Hij stond in de aanloop naar de oefeninterland in nauw contact met Advocaat. "Natuurlijk hebben we veel overleg gehad door de telefoon. Ik vertel wat ik heb gezien maar hij maakt uiteindelijk de opstelling."

Oranje kwam voor rust nauwelijks in de problemen en kwam verdiend op voorsprong door Quincy Promes. "Na rust gingen we hoger druk zetten. Dat hadden we niet afgesproken", zei Grim. "Het is leuk dat de jongens graag willen, maar het gaat natuurlijk wel om het resultaat. Daarvoor moet je in positie blijven en de 2-0 niet meer in gevaar laten komen.''

Oranje kwam pas in de problemen na een rode kaart voor Matthijs de Ligt in de zeventigste minuut. "Hij is nog jong en ging er een beetje druistig in", stelde Grim, die Marokko ook een serie zware overtredingen zag maken. "In de eindfase hebben we moeten knokken maar zijn we ook overeind gebleven. Dat is een compliment waard.''

Luxemburg

Zondag tijdens een oefenduel met Ivoorkust kan Grim ook een beroep doen op Arjen Robben, Kevin Strootman, Daley Blind, Davy Klaassen, Jeremain Lens, Stefan de Vrij en Georginio Wijnaldum.

"De aanloop was niet ideaal maar dan zijn we wel compleet", zei hij. "Het gaat uiteindelijk om de kwalificatiewedstrijd van volgende week vrijdag tegen Luxemburg. Die moeten we winnen."