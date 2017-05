Heracles-assistent Alflen wordt definitief geen trainer van NEC

"Er was te veel gedoe rondom onze gesprekken. Daar had ik geen goed gevoel bij", aldus Alflen op de site van Heracles over de mislukte onderhandelingen.

NEC, dat zondag door een 1-4 nederlaag tegen NAC Breda degradeerde naar de Jupiler League, is op zoek naar een opvolger van de vorige maand ontslagen Peter Hyballa.

De 49-jarige Alflen stond bovenaan het lijstje van de degradant, maar gesprekken tussen beide partijen werden dinsdag gestaakt. Volgens de voormalige coach van FC Utrecht heeft dat niets te maken met de degradatie van NEC.

"Ik heb weer de ambitie om hoofdtrainer te worden, maar de mensen met wie ik in Nijmegen een klik had zijn weg of gaan weg. Bij Heracles heb ik bij iedereen een goed gevoel. Mede daarom heb ik besloten in Almelo te blijven."

Afspraken

Hoewel Heracles meldt dat Alflen behouden blijft voor de club, weet ook technisch directeur Nico-Jan Hoogma dat de huidige assistent van John Stegeman het liefst weer op eigen benen wil staan.

"Wij kennen de ambitie van Rob om weer hoofdtrainer te worden en daar hebben we ook afspraken over gemaakt. Wij zijn echter blij dat hij voor onze club behouden blijft."