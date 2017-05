Sneijder verlaat Oranje tijdelijk voor laatste competitieduel Galatasaray

"De club heeft mij de gelegenheid gegeven om hier te zijn, wat een fantastisch gebaar is. Zaterdag speelt Galatasaray weer een belangrijke wedstrijd en daar wil ik ook bij zijn", aldus Sneijder na afloop voor de camera van NUsport.

De 129-voudig international kwam afgelopen maandag ook nog in actie bij Galatasaray en meldde zich dinsdag pas bij Oranje. Sneijder begon dan ook op de bank in Agadir en viel pas na 72 minuten in voor Jens Toornstra.

De middenvelder verwacht dat hij zaterdagavond weer terugkeert bij Oranje, dat zondag tegen Ivoorkust speelt. Als Sneijder speeltijd krijgt in De Kuip, dan komt hij met 130 interlands op gelijke hoogte met recordinternational Edwin van der Sar.

Speciaal

Volgende week vrijdag, op zijn 33e verjaardag, kan Sneijder de oud-doelman onttronen als meest ervaren international. "Het zou fantastisch zijn om dat record op mijn verjaardag te pakken, maar dat is niet de enige reden om deze wedstrijden te spelen. Het is sowieso heel fijn om bij deze groep te zijn."

Sneijder vindt dat de oefenzege op Marokko een stap in de goede richting is na een bijzonder moeizame periode van Oranje. "Dit is echt een opsteker. Dit was namelijk een moeizame wedstrijd met moeilijke omstandigheden, dus dit geeft vertrouwen."