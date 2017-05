FC Twente-revelatie Ünal tekent vijfjarig contract bij Villarreal

De pas 20-jarige Ünal zette woensdag zijn handtekening onder een vijfjarige verbintenis bij Villarreal.

Ünal was in de voorbije twaalf maanden één van de revelaties in de Eredivisie. Hij vond in 32 duels op het hoogste niveau in Nederland liefst achttien keer het net.

Ünal kwam twee jaar geleden nog op huurbasis uit voor NAC Breda en was in de Jupiler League ook al negen keer trefzeker.

Villarreal eindigde in het voorbije seizoen als vijfde in de Primera Division, waarmee plaatsing voor de groepsfase van de Europa League werd veiliggesteld.