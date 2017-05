Nederlands elftal boekt met tien man nipte oefenzege op Marokko

Quincy Promes en Vincent Janssen brachten Oranje op een comfortabele 0-2 voorsprong, waarna de bezoekers na de aansluitingstreffer van Mbark Boussoufa met hangen en wurgen overeind bleven.

De 17-jarige Ajax-verdediger Matthijs de Ligt werd vlak voor de 1-2 met rood van het veld gestuurd doordat hij een doorgebroken speler vloerde.

Oranje speelt zondag in Rotterdam nog een vriendschappelijk duel met Ivoorkust in Rotterdam en kruist op 9 juni, eveneens in De Kuip, de degens met Luxemburg in de WK-kwalificatie.

De nieuwe bondscoach Dick Advocaat zit dan voor het eerst op de bank bij Nederland. Tot die tijd nemen Grim en Frans Hoek de honneurs waar.

Scherp

Oranje, waar Nathan Aké zijn debuut maakte, begon scherp aan de wedstrijd in Marokko en had al na tien minuten spelen met een man meer op het veld moeten staan. Younes Belhanda vloog met twee gestrekte benen in op De Ligt, maar ontving opmerkelijk genoeg geen kaart van de Malinese arbiter Mahamadou Keita.

Nederland liet zich er niet door van de wijs brengen en kreeg in de vijftiende minuut een enorme kans op de openingstreffer. Op aangeven van Janssen had Promes de bal voor het inschieten, maar de op het middenveld geposteerde aanvaller raakte de bal totaal verkeerd.

Zeven minuten later maakte Promes zijn 'fout' meer dan goed door dit keer wel voor de 0-1 te zorgen. De sterspeler van Spartak Moskou kreeg de bal op een presenteerblaadje van Memphis Depay en liet keeper Munir van dichtbij kansloos.

Tegenstand

Oranje kreeg pas in de openingsfase van de tweede helft serieuze tegenstand van Marokko. Doelman Jeroen Zoet hield de equipe van Grim in de 53e minuut op de been door een hard schot van Sofiane Boufal te keren.

Het thuisland gaf gezien de achterstand wel steeds meer ruimte weg en daar profiteerde Nederland in de 68e minuut optimaal van. Promes bediende Janssen op maat en de spits van Tottenham Hotspur gaf de uitkomende Munir het nakijken met een simpele voetbeweging: 0-2.

Handbereik

De overwinning leek binnen handbereik voor Oranje, maar dat veranderde twintig minuten voor tijd plotseling. De Ligt kreeg voor het neerhalen van de doorgebroken Boufal wel rood, waarna de geboren Amsterdammer Boussoufa tot overmaat van ramp ook nog eens de toegekende vrije trap achter Zoet schoot: 1-2.

In de slotfase was Marokko nog een paar keer dicht bij de gelijkmaker, maar gescoord werd er niet meer, waardoor Grim zijn eerste zege boekte in zijn tweede interland als tijdelijke opvolger van de ontslagen Danny Blind.