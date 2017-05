Valverde ziet trainerschap bij FC Barcelona als een 'voorrecht'

"Het is een voorrecht hier te komen", zei Valverde dinsdag tijdens zijn rondleiding door Camp Nou voor de camera van Barça TV.

"Ik voel me een geluksvogel dat de club mij in gedachten had en me de job heeft aangeboden. Ik ben heel enthousiast om deze nieuwe fase in mijn carrière aan te gaan. Het is een enorme uitdaging. Ik wil Barcelona nog groter maken dan het al is."

Valverde stond in de voorbije vier seizoenen aan het roer bij Athletic Bilbao, waarmee hij met aanvallend en attractief voetbal de nodige indruk maakte in Spanje. Hij wil bij FC Barcelona hetzelfde bewerkstelligen.

"Ik wil dat de fans een team vol toewijding op het veld zien. Hopelijk kunnen de supporters blijven genieten zoals de voorbije jaren. De afgelopen seizoenen zagen ze fantastische spelers en trainers. Dat wil ik zo houden. Ik wil hen zelfs nog meer laten genieten, ze moeten trots zijn op het team."

Speler

Valverde is geen onbekende in Barcelona. Hij stond er van 1988 tot 1990 ook al als speler onder contract "Dat is lang geleden. Nu ben ik ouder en leven we in een compleet andere tijd. Ik ben me nu veel meer bewust van wat het betekent om deze stap te maken. Toen was ik zeer jong."

Valverde moet FC Barcelona weer naar nieuwe hoofdprijzen leiden. De club veroverde in het afgelopen jaar alleen de nationale beker. In de competitie moest Barça Real Madrid voor zich dulden en in de Champions League ging het in de kwartfinales mis tegen Juventus.