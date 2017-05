Overmars vindt dat Ajax te veel betaald heeft voor Neres

"De Braziliaanse markt is een verhaal apart. Dat hebben we met Neres ook weer gemerkt", zegt Overmars in een interview met VI.

"Elke dag veranderde er weer iets, op een gegeven moment werd het ook een kwestie van niet opgeven, maar doorgaan. De vraag of we niet op een bepaald moment hadden moeten stoppen, was rechtvaardig."

De onderhandelingen duurden lang en uiteindelijk was de transfer van de Braziliaanse buitenspeler pas enkele uren voor de deadline rond.

"Misschien hadden wij moeten zeggen: "Het is mooi geweest en klaar"", vervolgt Overmars. "Want we hebben gewoon te veel betaald, dat weten we, in verhouding met andere transfers. Toch zaten we al een jaar achter Neres aan, we zagen in hem een duidelijke versterking. Daar komt bij dat we voor zóveel geld hadden verkocht, dat we ook verder konden gaan dan normaal."

Beleid

In zijn eerste maanden in Amsterdam slaagde de 20-jarige Neres er ondanks zijn hoge transfersom niet in een basisplaats te veroveren onder trainer Peter Bosz. Voor Hakim Ziyech werd afgelopen zomer ook al een flink bedrag neergeteld (elf miljoen euro), maar hij was wel meteen een belangrijke basiskracht.

Hoewel Overmars niet uitsluit dat Ajax komende zomer opnieuw zulke hoge bedragen zal neertellen voor een speler, is er geen sprake van een nieuw beleid.

"Het kan, incidenteel een speler voor tien à elf miljoen kopen, maar dat is niet het doel', vervolgt de directeur. "Misschien zit er tussen de versterkingen in de nabije toekomst geen speler met een dergelijke transferwaarde, misschien één."

"Dat is moeilijk te zeggen, helemaal omdat de voetballerij een beetje gek is geworden. Met alle bedragen die overal de ronde doen."