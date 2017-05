Groninger Hrustic debuteert in Australische selectie voor Confederations Cup

Hrustic speelde dit seizoen zeven wedstrijden als invaller voor FC Groningen, waarin hij eenmaal scoorde. Hij maakt deel uit van een 23-koppige selectie die in de WK-kwalificatie tegen Saudi Arabië van bondscoach Bert van Marwijk speelt.

Daarna neemt Australië het in een vriendschappelijk duel op tegen Brazilië. Op de Confederations Cup zit Australië in een poule met wereldkampioen Duitsland, Zuid-Amerikaans kampioen Chili en Afrikaans kampioen Kameroen.

Het voorproefje van het WK in Rusland begint op 18 juni en de finale is op 2 juli in Sint-Petersburg.

Jones

Craig Goodwin van Sparta Rotterdam maakte deel uit van de voorselectie van Australië, maar werd door bondscoach Ante Postecoglou op het laatste moment thuisgelaten. Hrustic' teamgenoot Jason Davidson bij FC Groningen en Feyenoord-doelman Brad Jones kregen ook geen uitnodiging.

Voormalig PEC Zwolle-verdediger Trent Sainsbury - tegenwoordig actief bij Internazionale - is wel opgeroepen. Ook voormalig Roda JC-spits Tomi Juric behoort tot de selectie. Hij speelt nu bij FC Luzern in Zwitserland.

Tim Cahill kan zijn honderdste interland voor Austalië spelen. De 37-jarige aanvaller van Melbourne City staat op 96 interlands. De inmiddels gestopte doelman Mark Schwarzer is met 109 interlands recordinternational.

Younes

Op donderdag 8 juni kan Hrustic zijn debuut maken als Australië in Adelaide tegen Saudi-Arabië speelt. De 'Socceroos' staat na zeven van de tien duels derde in Groep B van de Aziatische kwalificatiezone, Saudi Arabië staat met drie punten meer tweede. De eerste twee ploegen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK in Rusland, de nummer drie speelt nog twee play-offs.

De Confederations Cup begint voor Australië op 19 juni met een westrijd tegen Duitsland, dat Ajacied Amin Younes in de selectie heeft opgenomen. Kameroen (22 juni) en Chili (25) zijn de andere tegenstanders van Australë in groep B.