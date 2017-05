Janssen zegt dat hij als speler gegroeid is in minder jaar bij Tottenham

"Ik ben als speler gegroeid, omdat ik elke dag op een heel hoog niveau heb getraind met gasten die tweede in de Premier League zijn geworden", zegt Janssen woensdag in De Telegraaf.

Janssen had dit seizoen zeven keer een basisplaats in de Premier League en mocht twintig keer invallen. De spits waar Tottenham afgelopen zomer 22 miljoen euro voor betaalde was goed voor slechts twee treffers.

"Ik heb nog wel aardig wat minuten in de competitie gemaakt en in de Champions League gespeeld. Daar word je beter van. Als persoon en als voetballer heb ik me ontwikkeld."

"Het is de voorgaande jaren altijd hosanna geweest en dit seizoen was het iets minder. Dat hoort erbij", aldus de voormalig topscorer van de Eredivisie.

Oranje

Ondanks zijn matige vorm in Engeland was Janssen bij Oranje wel een vaste waarde. De inmiddels ontslagen bondscoach Danny Blind liet hem debuteren, waarna de aanvaller tot tien interlands en vier doelpunten kwam.

"Ik ben altijd dankbaar geweest voor het vertrouwen dat Danny in me had", zegt Janssen.

Onder Blinds opvolger Dick Advocaat hoopt de spits opnieuw het vertrouwen te krijgen, maar kwalificatie voor het WK in Rusland vindt hij belangrijker. "Of ik speel of niet, we moeten ons alsnog gaan plaatsen voor het WK. Als de bondscoach me nodig heeft, ben ik er klaar voor."

Na het seizoen in de Premier League reisde Janssen met Tottenham naar het Verre Oosten voor een lucratief oefenduel.

"We hebben vrijdag een wedstrijd gespeeld in Hongkong, zijn teruggevlogen naar Londen waar ik mijn spullen heb gepakt, en daarna ben ik op de eerstvolgende vlucht gestapt naar de Algarve."

Zondagavond meldde Janssen zich in het trainingskamp van Oranje. "Lekker om hier twee weekjes te zijn", vindt de aanvaller.

Janssen speelt woensdagavond mogelijk met Oranje tegen Marokko. De wedstrijd in Agadir begint woensdag om 19.30 uur.