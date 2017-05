Arsenal bevestigt contractverlenging Wenger tot medio 2019

De Amerikaanse eigenaar Stan Kroenke zegt dat Wenger de juiste persoon is om Arsenal succes te brengen. "Onze ambitie is op de Premier League te winnen en prijzen in Europa. Arsène is daar de juiste man voor, hij kan onze ambitie werkelijkheid laten worden. Zijn staat van dienst is fantastisch", aldus Kroenke op de website van Arsenal

De 67-jarige Wenger is sinds 1996 werkzaam bij de 'Gunners', waarmee hij drie keer kampioen van Engeland werd en zeven keer beslag legde op de FA Cup. De kampioenschappen (1998, 2002 en 2004) zijn echter al lang geleden en dus kreeg Wenger vooral dit seizoen felle kritiek van de fans.

De 'Gunners' eindigden dit seizoen in de Premier League als vijfde, maar Wenger pakte met de club wel de FA Cup door Chelsea zaterdag met 2-1 te verslaan. Die zege lijkt de Fransman enigszins gered te hebben.

Evenals Kroenke ziet Wenger de toekomst van Arsenal met vertrouwen tegemoet. "Ik houd van deze club en ben verheugd en optimistisch. We kijken wat we kunnen doen en hoe we nog sterker kunnen worden", aldus Wenger, die rekent op versterkingen voor komend seizoen. "We hebben een sterke selectie en met enkele toevoegingen kunnen we nog succesvoller worden."

Champions League

Wenger werd in augustus 1996 aangesteld als opvolger van de ontslagen Bruce Rioch. Hij maakte met onder anderen de inbreng van Dennis Bergkamp van 'Boring Arsenal' weer een aantrekkelijke ploeg die meedeed om de prijzen in Engeland en Europa.

De afgelopen dertien jaar ging de de titel echter niet meer naar Noord-Londen. In 2006 bereikte Wenger met Arsenal nog wel de Champions League-finale, waarin FC Barcelona te sterk bleek.

In 2014 kwam er met de FA Cup-winst een einde aan negen jaar zonder prijzen voor Arsenal, dat de belangrijkste Engelse beker ook nog in 2015 en afgelopen weekend won. Zaterdag werd Chelsea met 2-1 verslagen op Wembley.

Wenger was als coach eerder werkzaam voor AS Nancy, AS Monaco en het Japanse Nagoya Grampus Eight.

