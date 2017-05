'Wenger gaat aflopend contract bij Arsenal met twee jaar verlengen'

De ervaren Wenger zwaait al 21 jaar de scepter in Noord-Londen, maar ligt al maanden onder vuur bij de fans van Arsenal, dat zich voor het eerst sinds 1997 niet wist te kwalificeren voor de Champions League.

Zaterdag verschafte Wenger zich echter weer wat lucht door de FA Cup te winnen ten koste van stadgenoot Chelsea. De dertienvoudig bekerwinnaar was de landskampioen met 2-1 de baas op Wembley.

Mede daardoor kon Wenger dinsdag op genoeg steun rekenen bij een bestuursvergadering, met name van de Amerikaanse grootaandeelhouder Stan Kroenke. De contractverlenging van de 67-jarige oefenmeester zou woensdag bekendgemaakt worden door Arsenal.

Wenger zal volgens verschillende Engelse media mogelijk wel een technisch directeur boven zich moeten dulden. Sinds zijn aanstelling in 1996 was de Fransman altijd zelf verantwoordelijk voor het technische beleid.

Prijzendroogte

Tijdens zijn 21-jarige dienstverband bij Arsenal won Wenger onder meer drie landstitels en zeven FA Cups. Het laatste kampioenschap dateert echter al weer van 2004 en dit jaar haakten de 'Gunners' al in een vroeg stadium af.

Arsenal eindigde als vijfde in de competitie, waardoor het zich via de voorrondes moet plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. In de Champions League was Bayern München in de achtste finales over twee duels met 10-2 te sterk.

Ondanks de roep om zijn vertrek heeft Wenger geen moment overwogen zelf op te stappen. De Fransman vond de reactie van de eigen fans wel "een schande" en zal de kritiek "nooit vergeten".