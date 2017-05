Bondscoach Marokko vindt dat Ziyech 'grote fout' maakt met afmelding

​"Je volgt de regels of je volgt ze niet", benadrukt Renard dinsdag op een persconferentie in het Marokkaanse Agadir. "Het is aan hem."

Ziyech legde de uitnodiging van Renard naast zich neer en zou niet meer uit willen komen onder de Fransman, die hem maandenlang negeerde. De bondscoach zelf hoopt echter dat de Ajacied zich in de toekomst gewoon weer bij de 'Leeuwen van de Atlas' meldt.

"Ik weet niet wat de reden is dat hij niet gekomen is", zegt Renard. "Dat zal ik hem moeten vragen. Maar na het einde van het seizoen zit ik alleen te wachten op spelers die hier met plezier zijn en wil ik niemand dwingen."

Meningsverschil

Renard ziet ondanks de "grote fout" van Ziyech nog geen reden om de 24-jarige spelmaker nooit meer te selecteren. "Voetbaltechnisch heb ik geen enkel probleem met hem. Ik heb hem ook voor deze twee interlands opgeroepen omdat hij dat met zijn goede spel heeft afgedwongen."

"Ik zou natuurlijk liegen als ik zou zeggen dat onze onderlinge relatie goed is, maar ondanks ons meningsverschil denk ik dat we de situatie wel kunnen oplossen", houdt Renard hoop.

Nederlands elftal

De laatste interland van Ziyech dateert van 11 oktober 2016 tegen Canada (4-0 winst). Sindsdien werd de geboren Flevolander, die Marokko boven Oranje verkoos, niet meer geselecteerd en miste hij begin dit jaar dus ook de Afrika Cup.

Marokko oefent woensdag om 19.30 uur tegen het Nederlands elftal in Agadir. Tien dagen later, op zaterdag 10 juni, speelt het keurkorps van Renard een kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup in en tegen Kameroen.

De 'Nederlanders' Karim El Ahmadi (Feyenoord), Mimoun Mahi (FC Groningen), Sofyan Amrabat, Yassin Ayoub (beiden FC Utrecht), Nordin Amrabat (Watford) en Mbark Boussoufa (Al Jazira) hebben zich wel gemeld bij de nationale ploeg van Marokko.