Liverpool neemt oud-Vitessenaar Solanke transfervrij over van Chelsea

Liverpool bereikte dinsdag een persoonlijk akkoord met de Engelse jeugdinternational, melden de 'Reds' op de website van de club. Solanke wist na zijn debuut in 2014 nooit door te breken bij Chelsea.

Vorig seizoen kwam de aanvaller op huurbasis uit voor Vitesse, waarvoor hij in 26 officiële wedstrijden zeven keer doel trof. Nadat hij afgelopen zomer terugkeerde bij Chelsea, wist hij echter geen indruk te maken op Antonio Conte.

Onder de nieuwe Italiaanse manager speelde Solanke geen minuut voor de Londenaren, waardoor zijn aandeel in het eerste eftal van de 'Blues' beperkt blijft tot zeventien minuten in de Champions League-ontmoeting met Maribor in oktober 2014.

Solanke is momenteel met Engeland onder-20 actief op het WK in Zuid-Korea. Mede dankzij één goal van de spits plaatsten de 'Three Lions' zich voor de achtste finales, waarin Costa Rica de tegenstander is.

Begovic

Naast Solanke ziet Conte ook zijn reservekeeper vertrekken van Stamford Bridge. AFC Bournemouth neemt Asmir Begovic voor zo'n 11,5 miljoen euro over van Chelsea.

De 29-jarige doelman uit Bosnië-Herzegovina kwam in het seizoen 2007/2008 ook al acht keer uit voor de 'Cherries', die hem destijds huurden van de Portsmouth. Bournemouth speelde toen nog in League One, het derde Engelse profniveau.

Begovic stond twee jaar onder contract bij de landskampioen, die hem in de zomer van 2015 overnam van Stoke City. Bij Chelsea was hij tweede keus achter de Belg Thibaut Courtois. In totaal droeg hij 33 keer het shirt van de 'Blues'.

