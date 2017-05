Oranje werkt met 20 spelers laatste training af voor duel met Marokko

De training in het Portugese Lagos, waar de selectie van interim-bondscoach Fred Grim een trainingskamp heeft belegd, was achter gesloten deuren. Later op dinsdag vliegt Oranje naar Agadir, waar Wesley Sneijder zich als 21e speler bij het keurkorps van Grim zal voegen.

De 128-voudig international, die jacht maakt op het record van Edwin van der Sar, kwam maandag nog in actie voor zijn club Galatasaray. Met Sneijder een uur binnen de lijnen won 'Gala' met 2-3 bij Alanyaspor.

De 32-jarige Utrechter meldt zich dinsdagavond in Agadir bij Grim, die al liet doorschemeren dat hij Sneijder waarschijnlijk speeltijd gaat geven. De spelmaker van Oranje heeft nog twee interlands nodig om Van der Sar te evenaren als recordinternational.

Luxemburg

Marokko tegen Nederland begint woensdag om 19.30 uur (Nederlandse tijd) in het Grand Stade d'Agadir en staat onder leiding van de Malinese arbiter Mahamadou Keita.

Zondagavond volgt in De Kuip een oefenwedstrijd tegen Ivoorkust. In de aanloop naar dat duel meldt zich nog een aantal spelers bij Grim, onder wie captain Arjen Robben. Na de wedstrijd tegen de Ivorianen begint Advocaat, die nu nog werkzaamheden heeft bij zijn club Fenerbahçe, aan zijn klus als bondscoach, net als zijn assistent Ruud Gullit.

De eerste interland onder Advocaat en Gullit is op 9 juni de WK-kwalificatiewedstrijd in De Kuip tegen Luxemburg. Na de zomer speelt Oranje behalve tegen Frankrijk (uit) nog tegen Bulgarije (thuis), Wit-Rusland (uit) en Zweden (thuis). Mocht Oranje tweede worden in de groep, dan wacht hoogstwaarschijnlijk een play-off om een ticket voor het WK van volgend jaar in Rusland.

