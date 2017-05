Van Breukelen denkt dat Oranje 'klein wondertje' nodig heeft om WK te halen

"In woorden is het simpel. We moeten vier keer winnen en als je dan gelijkspeelt tegen Frankrijk heb je een goede kans", zegt Van Breukelen voor de camera van NUsport. "Maar we staan er natuurlijk beroerd voor, dus hebben we een klein wondertje nodig. De spanning staat erop."

De eerstvolgende kwalificatiewedstrijd van Oranje is op 9 juni thuis tegen Luxemburg. Na de zomer speelt de ploeg van de nieuwe bondscoach Dick Advocaat behalve tegen Frankrijk (uit) nog tegen Bulgarije (thuis), Wit-Rusland (uit) en Zweden (thuis).

Van Breukelen hoopt dat de aanstelling van Advocaat ervoor zorgt dat Oranje in een flow komt. "Maar Advocaat kan het niet alleen en de spelers kunnen het ook niet alleen. Hopelijk kunnen Dick en de spelers een sfeer creëren waardoor we weer in de winning mood komen."

Grim

Omdat het seizoen van Advocaat met zijn club Fenerbahçe nog niet voorbij is, is assistent-bondscoach Fred Grim bij de vriendschappelijke interlands tegen Marokko (woensdag in Agadir) en Ivoorkust (zondag in Rotterdam) de eindverantwoordelijke. Hij doet dat in samenwerking met Frans Hoek.

Hoewel Advocaat vanuit Istanbul zal moeten toekijken, is hij volgens Van Breukelen wel al bepalend bij Oranje. "Grim en Advocaat hebben dagelijks contact. De selectie heeft Dick in overleg met zijn assistenten bepaald en ook de wijze waarop we gaan spelen tegen Marokko en Ivoorkust."

De technische staf ondervindt daarbij wel hinder van het feit dat veel internationals nog verplichtingen hebben bij hun club en pas later aansluiten.

"Het is een rare periode", vindt Van Breukelen. "Fred en Frans krijgen er steeds een plukje spelers bij en dat is niet makkelijk. Het is roeien met de riemen die je hebt. Maar ik hoop dat Oranje in de oefenwedstrijden iets kan neerzetten dat vertrouwen geeft richting Luxemburg. Die wedstrijd moeten we winnen."

Marokko tegen Nederland begint woensdag om 19.30 uur (Nederlandse tijd) en staat onder leiding van de Malinese arbiter Mahamadou Keita.